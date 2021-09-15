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英國8月CPI年增率達3.2%高於預期 統計局：通膨飆升是暫時的

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
英國8月CPI年增率達3.2%高於預期 統計局：通膨飆升是暫時的(圖:AFP)
英國8月CPI年增率達3.2%高於預期 統計局：通膨飆升是暫時的(圖:AFP)
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英國通膨CPI英鎊成本

英國通膨飆升超過預期，達到 9 年來最高，增加了英國央行控制經濟刺激措施的壓力。

國家統計局周三 (15 日) 公布，8 月份 CPI 年增 3.2%，為 2012 年 3 月以來最大漲幅，7 月份為 2.0%，原本已經回落至央行的目標。經濟學家此前的預估值為 2.9%，這一數字遠高於預期。

英鎊 / 美元於消息發布後升至高點 1.3824，主因是較高的通膨增加了英國央行提前升息的機率。

統計局表示，去年 8 月實施了「外出用餐救經濟 (Eat Out to Help Out)」活動，大幅折扣壓低了食品價格，也使通膨數字遭到嚴重扭曲。但 EOHO 是個短期活動，因此通膨飆升的情況可能是暫時的。

瑞銀全球財富管理經濟學家 Dean Tuner 認為，未來幾個月英國的通膨將走高，並在明年初達到頂峰。但隨著疫情造成的基期效應減弱，通膨預計下滑。

另一方面，英國經濟解封正在推高原材料和勞動力成本，隨著房價、工資和各種商品成本飆升，政策制定者面臨壓力。英國央行今年購買了 1500 億英鎊 (2080 億美元) 資產，這有可能使經濟過熱，經濟學家和投資者預計，央行最早將於明年開始升息。

央行預測今年年底通膨率將達到 4%，為目標值的兩倍，但在 2022 年和 2023 年回落。

二手車和燃料的成本是造成運輸成本上升的主要原因。此外，住房和家庭服務價格也大幅上漲，反映出租金成本上漲。

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