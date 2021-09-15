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台股節前多空對峙回測17300點 三大法人賣超36.01億元

鉅亨網新聞中心
台股節前多空對峙回測17300點 三大法人賣超36.01億元。(圖：AFP)
台股節前多空對峙回測17300點 三大法人賣超36.01億元。(圖：AFP)
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台股蘋果概念股台積電外資投信三大法人

蘋果 iPhone 13 亮相，市場認為並無驚喜，美股全面收黑，台指期今 (15) 日壓低結算，台股湧現賣壓，一度下挫逾百點，台積電收在全場最低，指數下跌 80 點，收在 17354 點，失守季線，三大法人合計賣超 36.01 億元。

中秋連假將至，加權指數成交量續疲，僅 2644 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天買超 18.61 億元，為連續 2 天買超；投信也加碼 23.45 億元，為連 5 買；自營商則大砍 78.11 億元，三大法人合計賣超 36.01 億元。

iPhone 13 搭載 A15 仿生晶片，採用晶圓代工龍頭台積電 5 奈米強效版製程 (N5P)，但台積電今天股價表現平平，一路在盤下震盪，終場跌近 1%，收 607 元。電子股依舊欲振乏力，聯發科、瑞昱、聯詠、國巨、台達電等均遭到調節。

鴻海、裕隆打造首款 MIH 電動車，近期在運送過程中意外提前曝光，引發投資人關注，鴻海今天一度強漲近 3%，終場漲幅收斂至 1% 以內，鴻家軍重回多頭懷抱，乙盛 - KY、位速直奔漲停板，正達、廣宇、鴻準等也有 3-6% 不等的漲幅。裕隆開高走高，終場勁揚 5%。

其他蘋概股方面，除了鴻海外，組裝廠緯創、和碩今天股價也都在盤面上表現；iPhone 13 鏡頭升級堪稱是歷年最大，但光學雙雄股價走弱，玉晶光股價狂瀉跌逾 6%，大立光終場也翻黑；PCB 蘋概股華通、欣興、臻鼎 - KY，以及 PA 大廠宏捷科、穩懋等，今天賣壓都很沉重。

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