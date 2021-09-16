〈台股盤前〉盤面觀望氣氛濃 台積電除息走勢受矚目

台股權王台積電今 (16) 日除息，由於外資指出晶圓代工最快第四季面臨砍單壓力，台積電昨日尾盤棄息賣壓湧現，最後一盤爆量殺至最低價 607 元，也讓市場關注台積電除息走勢，且因中秋連假、美國聯準會會議即將到來，盤面觀望氣氛濃厚，上檔空間相對有限。

台積電等 13 檔個股今日除息，預估指數將減少約 25.7 點，光是權王台積電除息，市值就減少約 713 億元，占發行量加權指數約 23.3 點。

外資示警，由於終端需求被高估，馬來西亞 IDM 大廠 11、12 月產能利用率可望改善，屆時超額下單的影響將逐步浮現，晶圓代工也面臨客戶砍單壓力。

不過，SEMI (國際半導體產業協會) 同日指出，在數位轉型與其他新興科技趨勢驅動下，不僅今年全球晶圓廠半導體設備投資金額將創高，2022 年更將近 1000 億美元，可望連三年創下歷史新高，顯現半導體業仍在擴張階段。

展望後市，由於中秋連假即將到來，且美國聯準會會議預計下周召開，屆時將發表新一輪利率貨幣政策，不確定因素影響下，市場觀望氣氛濃，且因現今缺乏主流族群支撐，指數上漲空間有限，短期仍以震盪格局為主。