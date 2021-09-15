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電子股欲振乏力 台股跌80點收17354點失守季線

鉅亨網新聞中心
電子股欲振乏力 台股跌80點收17354點失守季線。(圖：AFP)
電子股欲振乏力 台股跌80點收17354點失守季線。(圖：AFP)
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台股電子股蘋果概念股鴻海MIH航運

蘋果發表 iPhone 13 等多款新品，但美股周二集體收黑，台指期今 (15) 日結算，大盤一早即湧現賣壓，下挫逾百點，回測 17300 點，蘋概股表現黯淡，電子股無力撐盤，航運股重返盤面人氣指標，終場指數下跌 80.9 點，收在 17354 點，失守 5、10 日線及季線，成交量微增至 2644.56 億元。

iPhone 13 搭載 A15 仿生晶片，採用晶圓代工龍頭台積電 5 奈米強效版製程 (N5P)，但台積電今天股價表現平平，一路在盤下震盪，終場跌近 1% 收 607 元。電子股依舊欲振乏力，聯發科、瑞昱、聯詠、國巨、台達電等均遭到調節。

鴻海、裕隆在歐洲秘密打造的首款 MIH 電動車，預計 10 月 18 日鴻海科技日正式亮相，但近來運送過程中意外曝光，引發投資人關注，鴻海今日一度強漲近 3%，終場漲幅收斂至 1% 以內，鴻家軍重回多頭懷抱，乙盛 - KY、位速直奔漲停板，正達、廣宇、鴻準等也有 3-6% 不等的漲幅。裕隆開高走高，終場勁揚 5%。

富邦媒第三季淡季不淡，又將迎來第四季傳統旺季，再加上 10 月開跑的五倍券振興措施納入部分電商，包括 momo 購物，近來受法人青睞，今天股價更衝上 2100 元，再寫新天價，終場收 2085 元，帶動上市百貨貿易類股指數終場上漲 1.6%。

貨櫃三雄早盤湧現賣壓，儘管萬海法說持續看旺海運前景，但股價一度跌破 200 元大關，隨著尾盤資金湧入，股價翻紅上漲近 2%，陽明大漲逾 3%，長榮則漲近 1%。散裝航運股慧洋 - KY、台航等，股價都表現不俗。

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