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中鋼10月盤價開平 Q4季盤走揚 平均漲幅1.32%

鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼。(鉅亨網資料照)
中鋼。(鉅亨網資料照)
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中鋼鋼鐵盤價

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 10 月月盤及第四季季盤，月盤全面平盤，季盤除了低碳棒線平盤外，其餘每公噸調漲 1500 元，整體開出平高盤，平均漲幅 1.32%。

中鋼表示，邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，但部分地區如東南亞市場受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能趨緩，需求可能遞延釋出。

因此，考量各項月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼顧原料成本、匯率走勢，中鋼認為，透過此次盤價溫和調整、適度接軌國際行情，提振下游接單動能，蓄積國內用鋼產業轉型升級能量。

從市場來看，中鋼表示，美、中、歐、印度等國連袂推動大型基礎建設方案，奠定全球鋼材需求榮景基石；國內進出口強力擴張，製造業生產動能無虞，加上政府將推出 5 倍券振興經濟，以及台商回流及科技業擴廠引領廠辦建案不斷釋出，國內投資與消費力道穩健上揚。

不過，各國環保減碳政策及鋼廠歲修等影響鋼鐵供給端持續緊俏；中國配合明年 2 月北京冬奧舉辦，同時厲行碳達峰及碳中和政策，嚴控粗鋼產量，下半年減產總目標達 6000 萬噸，搭配十四五計劃啟動內外雙循環策略，並取消鋼材出口退稅等「保供穩價」措施，抑制鋼材出口優先供應內需。

歐美亞主力鋼廠也步入歲修高峰，中國鋼鐵重鎮唐山地區近一半的高爐將進行檢修；美國多家鋼廠啟動計畫性高爐及產線歲修；韓國鋼廠多達 5 條熱軋產線停機檢修；日本製鐵則進行產能整頓改革，今年關停 3 座高爐，全球鋼鐵供應吃緊現象持續擴大。

原料部分，鐵礦價格雖有所回落，但國際強冶金煤受中國對澳煤禁令，以及蒙古疫情阻礙煤礦供應影響，大幅上漲至每公噸 350 美元以上，創下 10 年來新高，此外，各項煉鋼副原料如電解錳、合金鐵等供應短缺且成本不斷攀升，整體原料成本仍處高檔，加上運費高漲，支撐國際鋼價穩健運行。

供需吃緊、原料支撐下，國際鋼鐵行情普遍維持高檔，美國鋼價迭創新高，當地熱軋流通價格突破每公噸 2100 美元、冷軋逼近 2400 美元；歐洲則可因美國 232 鋼鋁關稅改以配額方式實施，有利鋼材銷美將進一步推升歐洲鋼價。

日本製鐵與豐田汽車「集購價格」終於達成協議，鋼材每公噸調漲 2 萬日圓漲幅達 10 年來之最，將連動家電、建築及造船等終端用鋼產業採購價。

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