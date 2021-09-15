 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈房產〉北市前8月人口遷出1.9萬人 新北設籍戶數反增有利房市買盤

鉅亨網記者張欽發 台北
新北市前8月設籍戶數增加，地產業者認為有利房市買盤。(鉅亨網記者張欽發攝)
新北市前8月設籍戶數增加，地產業者認為有利房市買盤。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
台北新北新莊

台北市居大不易，據統計去年人口外移數量超過 4.4 萬人，今年前 8 個月也已遷出 1.9 萬人，相對新北市今年前 8 月設籍家戶數，較去年 12 月底增加 1 萬 382 戶，地產業者認為，大量人口往交通便捷外圍新興重劃區的蛋白區遷移，有利成為新興區域房市剛性買盤主力。

新北市與台中市等新興重劃區近兩年戶數增加，吸納外縣市遷移人口，並湧進大量年輕家庭，尤其今年 9 月小學新生入學，就出現新興重劃區新設小學校園不敷使用的現象，其中新北市的狀況最明顯。

鄉林不動產研究室統計指出，雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北，據統計，台北市去年人口外移超過 4.4 萬人，今年前 8 個月也已遷出 1.9 萬人。

新北市政府統計，今年前 8 月設籍的家戶數，較 2020 年 12 月底增加了 1 萬 0382 戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城，顯現便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興蛋白區。

從內政部統計各縣市人口遷徙數據顯示，去年六都人口包括台北市、台南市及高雄市都是遷出大於遷入的負成長，而新北、桃園及台中三大都會則是受惠建設多、重劃區多加上房價基期較低選擇多，磁吸購屋人口移居，捷運沿線及重劃區、大型商場周邊最受青睞。

鄉林不動產研究室指出，今年第一季全台房價平均所得比（購屋痛苦指數）為 9.13 倍，台北市居最高為 15.54 倍，新北市則約 12.25 倍，新北因房價較親民加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞