〈房產〉北市前8月人口遷出1.9萬人 新北設籍戶數反增有利房市買盤

台北市居大不易，據統計去年人口外移數量超過 4.4 萬人，今年前 8 個月也已遷出 1.9 萬人，相對新北市今年前 8 月設籍家戶數，較去年 12 月底增加 1 萬 382 戶，地產業者認為，大量人口往交通便捷外圍新興重劃區的蛋白區遷移，有利成為新興區域房市剛性買盤主力。

新北市與台中市等新興重劃區近兩年戶數增加，吸納外縣市遷移人口，並湧進大量年輕家庭，尤其今年 9 月小學新生入學，就出現新興重劃區新設小學校園不敷使用的現象，其中新北市的狀況最明顯。

鄉林不動產研究室統計指出，雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北，據統計，台北市去年人口外移超過 4.4 萬人，今年前 8 個月也已遷出 1.9 萬人。

新北市政府統計，今年前 8 月設籍的家戶數，較 2020 年 12 月底增加了 1 萬 0382 戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城，顯現便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興蛋白區。

從內政部統計各縣市人口遷徙數據顯示，去年六都人口包括台北市、台南市及高雄市都是遷出大於遷入的負成長，而新北、桃園及台中三大都會則是受惠建設多、重劃區多加上房價基期較低選擇多，磁吸購屋人口移居，捷運沿線及重劃區、大型商場周邊最受青睞。

鄉林不動產研究室指出，今年第一季全台房價平均所得比（購屋痛苦指數）為 9.13 倍，台北市居最高為 15.54 倍，新北市則約 12.25 倍，新北因房價較親民加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。