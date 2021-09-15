 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

星展與文曄簽署3年期、3000萬美元永續連結貸款

鉅亨網記者郭幸宜 台北
星展宣布與文曄科技 簽署3年期、3千萬美元永續連結貸款。(鉅亨網資料照)
星展宣布與文曄科技 簽署3年期、3千萬美元永續連結貸款。(鉅亨網資料照)
Tag
星展銀行永續連結貸款美元文曄

星展銀行今 (15) 日宣布與零組件通路代理商文曄 (3036-TW) 簽署 3 年期、3000 萬美元的「永續連結貸款」，貸款期間內將追蹤文曄相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，隨著氣候變遷，全球各界均更加重視環境議題且積極倡議環保，星展集團在過去幾年，也已在多個面向為永續發展盡一份心力，除了從內部做起管理環境碳足跡，更透過銀行本業促進永續金融發展，協助客戶更邁向綠色金融。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展近年來不僅積極投入再生能源產業，為相關企業提供保函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行；也與多家知名企業簽署永續連結貸款，還有多項案件正在洽談中。

文曄是亞太地區第二大半導體零組件通路服務領導廠商，代理全球一流半導體原廠超過 70 家，服務客戶超過 8000 家，曾獲英國金融時報評選為 2021 年前 500 大亞太地區高成長企業。

文曄今年 4 月也首度進入由台灣證券交易所公布的上市櫃公司治理評鑑前 5%，說明在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等方面獲得肯定。

日前星展集團與台塑河靜 (開曼) 已簽署 3 年期 2 億美元（約新台幣 56 億元）「永續指數連結貸款」，是台塑河靜（開曼）首筆永續貸款案。

另外，星展銀行分別在 2019 年與友達光電 (2409-TW) 簽署 3 年期 20 億元「永續指數連結貸款」，為全台首創連結國際永續指數的企業貸款，今年則與全球資訊產品供應商緯創資通，簽署 2 年期新臺幣 10 億元「永續連結貸款」，加上本次與文曄科技之案件簽署，已協助多家台灣企業邁向永續。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
友達2409文曄3036
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow