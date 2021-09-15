星展與文曄簽署3年期、3000萬美元永續連結貸款

星展銀行今 (15) 日宣布與零組件通路代理商文曄 (3036-TW) 簽署 3 年期、3000 萬美元的「永續連結貸款」，貸款期間內將追蹤文曄相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，隨著氣候變遷，全球各界均更加重視環境議題且積極倡議環保，星展集團在過去幾年，也已在多個面向為永續發展盡一份心力，除了從內部做起管理環境碳足跡，更透過銀行本業促進永續金融發展，協助客戶更邁向綠色金融。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展近年來不僅積極投入再生能源產業，為相關企業提供保函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行；也與多家知名企業簽署永續連結貸款，還有多項案件正在洽談中。

文曄是亞太地區第二大半導體零組件通路服務領導廠商，代理全球一流半導體原廠超過 70 家，服務客戶超過 8000 家，曾獲英國金融時報評選為 2021 年前 500 大亞太地區高成長企業。

文曄今年 4 月也首度進入由台灣證券交易所公布的上市櫃公司治理評鑑前 5%，說明在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等方面獲得肯定。

日前星展集團與台塑河靜 (開曼) 已簽署 3 年期 2 億美元（約新台幣 56 億元）「永續指數連結貸款」，是台塑河靜（開曼）首筆永續貸款案。

另外，星展銀行分別在 2019 年與友達光電 (2409-TW) 簽署 3 年期 20 億元「永續指數連結貸款」，為全台首創連結國際永續指數的企業貸款，今年則與全球資訊產品供應商緯創資通，簽署 2 年期新臺幣 10 億元「永續連結貸款」，加上本次與文曄科技之案件簽署，已協助多家台灣企業邁向永續。