台積電除息前夕外資小幅調節 擁多重題材挑戰秒填息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 明 (16) 日將除息，也是台積電首度將季配息由 2.5 元調高至 2.75 元；雖然外資與自營商在除息前夕小幅調節，但市場看好，台積電擁晶圓代工漲價、基本面強勁、蘋果新機發表等題材，明日仍有機會挑戰秒填息。

蘋果 iPhone 13 系列改款有限，缺乏驚喜，導致蘋概股今 (15) 日股價未有太多表現；外資小幅賣超 341 張、自營商也出脫超過 2000 張，台積電股價也受壓抑，跌破 610 元、收在最低點 607 元。

蘋果 iPhone 13 系列機種及 iPad mini 均採用 A15 仿生晶片，由台積電以強效版 5 奈米製程生產。法人看好，台積電營運受惠最大，但因供應鏈傳出 A15 處理器並未在漲價行列，拖累台積電除息前夕股價表現。

不過，美系外資最新報告看好，在蘋果 iPhone 13 拉貨帶動下，台積電單月營收可望逐月走高至年底，第四季營運將比第三季更旺，並看好台積電可能上調今年 300 億美元資本支出。

觀察台積電填息狀況，從改採每季配息以來，共 9 次除息都完成填息，共有 4 次僅 1 天就快速填息，另有 3 次填息天數較長，分別為 11 天、13 天及 15 天。