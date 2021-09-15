沃爾瑪偕福特、Argo AI推自駕送貨服務 今年底展開初步測試

沃爾瑪 (WMT-US) 將攜手福特汽車(F-US)、自駕公司 Argo AI，在美國部分城市推出自動駕駛汽車送貨服務，最快今年底展開初步測試。

三家公司週三 (15 日) 表示，將利用搭載 Argo AI 自駕技術的福特油電混合動力車 Escape Hybrid，向客戶提供自駕送貨服務，預計今年稍晚於佛州邁阿密、華盛頓特區和德州奧斯汀展開初步測試。

早在 2018 年，沃爾瑪就已和福特展開自動駕駛汽車的試點服務，為了發展自駕物流，沃爾瑪此前也和通用 (GM-US) 自駕車子企 Cruise、Alphabet(GOOGL-US)的 Waymo、自駕送貨新創 Nuro 以及 Gatik 進行自動駕駛測試。

分析師預計，隨著網購趨勢越來越火熱，帶動需求快速增長，自駕送貨服務市場規模可望達到 1 兆美元。

Argo AI 策略副總裁 Cynthia Kwon 說，在美國人口最密集的城市提供自駕送貨服務，為這次三方合作關係與沃爾瑪此前合作過的其他自駕試點項目的不同之處。

Kwon 表示，最初的測試服務將始於三座城市個別的沃爾瑪商店，並在有限的地理範圍內提供送貨服務，消費者在家中線上下單後，就可選擇是否使用這項服務，且不會收取額外費用。

沃爾瑪美國 (Walmart U.S.) 負責「最後一哩物流」項目的 (last mile delivery) 高級副總裁 Tom Ward 稱，本次合作將推動彼此的共同使命，即以前所未有的速度將產品交付給消費者，同時兼顧方便性。