鉅亨美股雷達：微軟宣布600億美元庫藏、蘋果發新品股價走跌不奇怪

美股重要看點：

美國總統拜登 (Joe Biden) 將在週三 (15 日) 會見美國主要的龍頭企業，討論聯邦疫苗的授權問題。

而在此次與民間會晤的當口，拜登政府也在起草規定，要求大型雇主加強為員工接種新冠疫苗或每週進行病毒檢測。

目前白宮已強硬表示，聯邦政府僱員必須在 11 月 22 日之前全面接種新冠疫苗，但這項任務仍面臨著法律、政治、執行等挑戰。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 261.91 點，或 0.76%，收 34,869.63 點。

那斯達克下跌 9.91 點，或 0.07%，收 15,105.58 點。

標普 500 指數上漲 10.15 點，或 0.23%，收 4,468.73 點。

費城半導體指數上漲 33.0 點，或 0.97%，收 3,449.7 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月紐約 Fed 製造業指數，市場預期 17.1，前值為 18.3。

美國 8 月工業產出月增率，市場預期 0.3%，前值為 0.9%。

上週 EIA 原油庫存增減月增率 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -152.8。

重要個股動態：

1. 微軟 (MSFT-US)

微軟週三 (15 日) 宣布 600 億美元庫藏股計畫，並宣布上調股利 11%，同時頒布人事命令，任命公司總裁 Brad Smith 兼任副董事長。

微軟表示，新實施的庫藏股計畫沒有設定期限，可能隨時喊停，季度股利提高到每股 0.62 美元，較上一季高出 11% 或 6 美分。

微軟同時頒布人事命令，任命公司總裁 Brad Smith 兼任副董事長。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

週二 (14 日) 蘋果發布 iPhone 13 在內的多款新設備，但蘋果股價出現走跌，而這一現象並不令人奇怪，因過去蘋果的秋季新品發表會，高達 3/4 蘋果股價下跌。

蘋果於賈伯斯 (Steve Jobs) 2007 年發布第一代 iPhone 當天上漲 8.3% 外，新款 iPhone 發布當天蘋果股價跌幅平均為 0.8%。

據市場研究公司 Bespoke Investment Group 表示，新款 iPhone 發布當天蘋果股價表現不佳的原因，可能是投資者對蘋果的常規化創新習以為常以及許多產品細節在發布前就已經提前洩露，故新產品的積極影響在發布前就已經反映在股價中。

在當前《彭博社》統計的 47 名分析師中，約 80% 給予蘋果股價買進評級，只有 2 名分析師給予賣出評級，而看多蘋果的分析師中，預計未來 12 個月蘋果股價將再上漲 12%。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 賀寶芙 (HLF-US)

美商賀寶芙 (HLF-US) 因新冠疫情不確定性與獨立直銷商活動低於預期，下調全年第三季與全年財測預期，周三股價暴跌 21.13% 至每股 42.78%。

賀寶芙執行長 John Agwunobi 說，由於疫情長期的影響給市場帶來不確定，財測預估也面臨挑戰。該公司將下調財測指引歸咎獨立直銷商活動水準低於預期。

該公司預估第三季淨銷售額減少 3.5% 至 6.5%，預測區間中點與上個月相比下調 700 個基點，對第三季經調整後每股獲利預估值也調降 0.05 美元，至中間值 1.10 美元。

全年淨銷售額成長區間則從原本預估 8.5% 至 12.5% 區間下調至 4.5% 至 8.5%，經調整後每股獲利中點約報 4.75 美元，較先前預估低 0.15 美元。