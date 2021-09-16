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美國8月進口物價月減0.3% 10個月來首度下跌

鉅亨網編譯段智恆
美國8月進口物價月減0.3% 10個月來首度下跌 (圖片：AFP)
美國8月進口物價月減0.3% 10個月來首度下跌 (圖片：AFP)
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進口物價出口物價通膨勞工部石油產品美國經濟

美國勞工部周三 (15 日) 公布 8 月進口物價指數月減 0.3%，為 10 個月來首度下滑，主要受到石油產品成本下滑所致。

繼 7 月上升 0.4% 後，8 月進口物價指數月減 0.3%，與路透調查經濟學家預測的月增 0.3% 相反，也是去年 10 月以來首度下滑，年增幅雖仍高達 9%，增幅已是今年 3 月以來最小。

(圖：BLS)
(圖：BLS)

其中，8 月進口燃油價格下跌 2.3%，為進口物價下滑的主因之一，石油價格下跌 2.4，但食品、飲料、新車和電腦等各種進口商品價格依舊上漲。

扣除燃料後，8 月進口物價月減 0.1%，進口資本財與消費品 (不包含汽車) 價格略微上漲。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國經濟學家 Mahir Rasheed 認為，在疫情所導致的供應鏈問題解決之前，短期內進口物價將維持僵固。不過，進口物價通膨放緩證實，在基數效應減弱、國內需求疲軟及美元持穩情況下，物價動態將持續邁向正常。

另外，8 月出口物價指數月增 0.4%，低於 7 月的 1.1%，增幅也創去年 10 月以來最小，其中，農產品出口價格出現顯著反彈，月增 1.1%，高於 7 月的月減 1.7%，非農產品出口價格則月增 0.2%。

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