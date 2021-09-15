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〈美股早盤〉美股開平後走勢分歧 油價攀高激勵能源股

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉美股開平後走勢分歧 油價攀高激勵能源股 (圖：AFP)
〈美股早盤〉美股開平後走勢分歧 油價攀高激勵能源股 (圖：AFP)
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美股早盤CPI通膨油價博弈股中國監管經濟放緩Delta

既使通膨浮現觸頂跡象，經濟復甦放緩與增稅措施等不確定性因素，仍打壓風險情緒，促使美股昨日收低，美股週三 (15 日) 開平後走勢分歧。截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或 0.2％，那斯達克綜合指數跌 0.1%，標普 500 指數漲 0.2%，費半跌 0.6%。油價續漲領能源股走強。

因中國公布 8 月零售銷售放緩，市場擔憂中國經濟復甦動能恐流失，導致阿里巴巴 (BABA-US)、拼多多 (PDD-US) 和京東 (JD-US) 等在美上市中概股下跌。此外，中國恒大集團的債務危機，也引發對主要銀行曝險的擔憂。

昨日公布的 CPI 數據，稍微緩解投資人對於聯準會 (Fed) 提前收緊政策的壓力，但 Delta 變種病毒、供應鏈瓶頸以及中國監管風波帶來的不確定性，仍使投資人保持謹慎。

澳門政府計劃加強對博弈業監管及審查的消息，促使美股博弈股週三開盤續跌。截稿前，永利度假村 (WYNN-US) 跌逾 8％，拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 跌逾 5％， 美高梅國際酒店集團 (MGM-US) 跌 2％。

其他個股消息，微軟 (MSFT-US) 開盤漲逾 1％，該公司週二宣布擴大資本返還計畫，另外，在高盛表示將以全股票交易方式，斥逾 22 億美元收購貸款平台 GreenSky 後，GreenSky 開盤暴漲逾 50％，高盛小跌 1％。

油價攀升繼續帶動能源股走高。截稿前，西方石油 (OXY-US) 漲逾 3％，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 均漲逾 1％。

截至台北時間週三 (15 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 88.73 點或 0.26%，暫報 34666.30 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 18.37 點或 - 0.12%，暫報 15019.38 點
  • 標普 500 指數上漲 8.23 點或 0.19%，暫報 4451.28 點
  • 費半下跌 21.00 點或 - 0.61%，暫報 3428.31 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.66% 至每股 121.05 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.287%
  • 紐約輕原油上漲 2.51％ 至每桶 72.23 美元
  • 布蘭特原油上漲 2.30% 至每桶 75.29 美元
  • 黃金下跌 0.42% 至每盎司 1799.60 美元
  • 美元指數下跌至 92.52
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.34％，至 303.82 美元

微軟週二宣布擴大資本返還計畫，將季度股息自 56 美分調升至 62 美分的同時，宣布規模達 600 億美元的庫藏股計劃。

GreenSky(GSKY-US) 早盤上漲 51.61％，至 11.78 美元

華爾街日報報導，高盛 (Goldman Sachs) 將以每股 12 美元、總計 22 億美元價格收購金融科技公司 GreenSky，以拓展消費金融業務，收購交易預計 2022 年第 1 季完成。

百勝中國 (YUMC-US) 早盤下跌 5.34％，至 57.96 美元

旗下擁有肯德基、必勝客及 Taco Bell 等品牌的百勝中國警告，Delta 疫情升溫使該公司被迫關閉中國部分餐廳，使當地銷售額急劇下滑，預計第 3 季調整後營業利潤將減少 50%-60%。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 8 月進口物價指數年增率 9.0％，前值 10.2%
  • 美國 8 月進口物價指數月增率 - 0.3％，預期 0.3%，前值 0.3%
  • 美國 9 月紐約 Fed 製造業指數報 34.3，預期 17.1，前值 18.3
  • 美國 8 月工業產出月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.9%
  • 台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 152.8 萬桶
華爾街分析：

Ava Trade 市場分析師 Naeem Aslam 表示，既使 8 月通膨增長稍緩，但非農就業依舊疲軟，交易員們認為 Fed 還是可能自今年起縮減購債規模。

儘管 8 月通膨增幅看似趨緩，Envestnet 聯席投資長 Dana D’Auria 認為，目前仍難以證明通膨上漲一定是暫時情況，因為供應鏈問題尚未解決，且投資人接下來還需消化聯邦債務上限、增稅計畫、基建支出以及 Fed 縮減購債等消息。

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