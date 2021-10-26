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與喵星人共享幸福日子！獨立貓房、多元收納與世界地圖造型拉門，交織溫潤生活感北歐宅

鉅亨網新聞中心
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收納造型北歐寵物空間設計兼具歐風玻璃屋主貓咪打造腳踏車木質隔間營造視覺廚房開闊木紋玄關清爽洞洞老屋point

編輯 Jean Ru│圖片提供 堯丞希設計

對於大部分養寵物的人來說，寵物就像家人一樣的存在，因此，空間設計上如何讓人與喵星人的生活場域共生，並兼具友善、舒適的環境呢？

Home Data

  • 設計公司：堯丞希設計
  • 設計師：吳安栢、郭彥希
  • 設計風格：北歐風
  • 房屋狀況：新成屋
  • 空間坪數：27 坪
  • 空間格局：三房
  • 主要建材：特殊漆塗料、木皮、玻璃、噴漆、金屬

 


 

對於大部分養寵物的人來說，寵物就像家人一樣的存在，因此，空間設計上如何讓人與喵星人的生活場域共生，並兼具友善、舒適的環境呢？

此案的屋主夫妻擁有兩隻貓咪，由於過往出租的家屋裡，貓咪生活空間受限較多；因此找來堯丞希設計操刀，希望在 27 坪北歐風室內，創造更多貓咪活動場域，除了貓走道，還特別打造貓房；同時透過收納技法，收放好屋主旅行時添購的紀念品、腳踏車與運動器材等生活物件，營造人貓共享、共存的愜意天堂。
 

Point 1. 白與木質為基底，玻璃隔間營造通透感北歐本質

整體用色上，以白與木質色系為基底，運用不同材質同色系的搭配手法，降低視覺彩度與豐富度，像是電視牆以灰階的特殊漆塗料飾底，流露樸實的自然味道，呼應以人貓為主體的北歐風本質。開放的公領域裡，廚房與書房的玻璃隔間技法，解除視覺封閉度，穿透質地讓光盈滿空間，延伸出開闊、寬敞感場域。
 

Point 2. 兼具阻隔與通透性，創造專屬貓咪通道與貓房

為了讓貓咪有更自在的活動場域，將六角木紋的貓件舊傢俬融入電視牆造型，下方銜接貓跳台，滿足貓咪跳躍、穿越的特性；落地窗上方巧遇大梁，藉此延伸木紋肌理並轉化為貓咪空中步道。
 

沙發後方創造兼具閱讀與貓房的人貓共處空間，玻璃隔間讓屋主能夠隨時留意貓咪動態；背牆則以深淺拼接木紋配置，營造視覺一致性，左側是延伸貓步道的階梯設計，另外左右兩側分別是貓砂盆擺放處，中央封閉櫃體則作為屋主收納書、文具的櫃體。
 

Point 3. 入口玄關處，定位實用收納機能

男屋主身為機師，平時喜歡騎腳踏車等戶外運動，因此腳踏車擺放在靠近門口處，以方便拿取。大門右側透過玻璃隔間、支架，簡約、俐落的方式懸掛腳踏車，並輔以 LED 燈帶的間接照明，讓視覺更為柔和、舒適。旁邊的櫃體配置，依序為吸塵器收納櫃，以及陳列馬克杯等物件收藏的展示櫃體。
 

玄關左側規劃鑰匙的收放平台，特別於櫃體中央創造梯字型開口的斜邊造型，消弭視覺壓迫感，且弱化轉角銳角，讓視線上更為開闊。一旁則規劃收納鞋子與衣帽空間，方便進出時領取與收納之便。
 

Point 4. 玻璃隔間與滑門立面，營造清爽視覺且滿足機能

廚房設計上，考量屋主夫妻期待能擁有乾淨、清爽的視覺，因此在立面設計上斟酌開放視覺的比例平衡。首先靠近入口處，透過拉門與窗戶的手法，營造出通透視覺。
 

內側廊道上，特別設計一道木質滑門，平時可巧妙遮蔽料理區內的凌亂視覺。滑門上方的九大地圖區作為吸附磁鐵、分享明信片與生活情感的小天地；下方則透過層板規劃出雜誌架，陳列屋主喜愛的書籍，創造人文藝術氣息。
 

Point 5. 主臥走簡約無印風，洞洞板收納增添生活趣味性

主臥室以大量留白的日系無印風為定調，門把特別以圓形設計，避免聰明的貓咪自動開門；且善用玄關收納立面的洞洞板剩餘耗材，轉化為壁面兩個色塊視覺，如此一來不僅不占空間，讓空間設計上前後呼應，且成為屋主夫妻配件的收納懸掛處，營造生活感的妝點藝術之美。
 


【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

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