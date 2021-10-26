 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

機能收納宅裡看見好品味！活用層架創意、系統板材，客製專屬生活美學

鉅亨網新聞中心
Tag
收納品味板材美學實用屋主居家注重細節材質巧思功能住宅玄關白色鏤空擺放電視打造方的隱藏簡約開啟書房層板豐富層次展示便於沙發視覺設計師紋理質感氛圍主牆客房玻璃閱讀projectkeypoint

編輯 戴苡如｜圖片提供 新澄設計

「實用的收納機能該如何兼具美感？」不少屋主面對居家空間的大型收納規劃，總是抱持著這樣的疑惑，擔心櫃體過於沉重，又或者少了點變化，卻無法犧牲這些基礎生活機能。注重細節美學、材質應用巧思，並善於傾聽屋主生活習慣及需求的新澄設計，此次，運用了多元美型收納設計想法，兼容實用的收納功能、流暢的生活動線、精準的材料搭配，替三間各具品味的住宅空間，創造舒適且美好的生活體驗。

「實用的收納機能該如何兼具美感？」不少屋主面對居家空間的大型收納規劃，總是抱持著這樣的疑惑，擔心櫃體過於沉重，又或者少了點變化，卻無法犧牲這些基礎生活機能。注重細節美學、材質應用巧思，並善於傾聽屋主生活習慣及需求的新澄設計，此次，運用了多元美型收納設計想法，兼容實用的收納功能、流暢的生活動線、精準的材料搭配，替三間各具品味的住宅空間，創造舒適且美好的生活體驗。
 

PROJECT 1

經營電商的屋主曾在國外求學，且對於設計美學的要求高，希望能創造出身處國外的住所體驗。

Key Point 01  電視櫃一牆多用
玄關的白色收納櫃，揭開了以白淨為主的空間風格，一路延伸入內並串連鏤空的鐵件層架，劃出開放空間裡的獨立領域，也利用白色搭配鏤空設計，帶出寬闊、延展的視野。擺放電視的層櫃選用沖孔板打造，透光而不透視的建材特性，修飾了電視後方的電線，再搭配隱藏線槽的手法，無論正面、背面皆整齊簡約；下方影音設備櫃也延續沖孔板材質，並採掀門開啟方式符合使用順手度。
 

Key Point 02  半開放書房滿足需求
屋主平時需要居家辦公空間處理電商訂單事務，原本獨立房間被打開後，改由雙面鏤空電視牆作為領域分界，滿足屋主需求外，公領域與書房的視線與採光互通有無，迎來歐美住宅寬鬆、舒心的生活感。

辦公書房內運用不同比例的層板豐富收納牆層次，亦提供展示或隱藏收納不同需求；窗邊旁收納櫃運用白色平移門，帶來隱形於牆面的效果，同時兼備白板功能，便於屋主工作使用。
 

Key Point 03  極簡收納裡的豐富機能
沙發後方簡約的收納櫃，運用巴士平移門打造兩種機能，一邊擺放屋主個人收藏及生活用品，另一側則安排層架與抽屜櫃組合，帶來 mini bar 機能。此外，背板拼接大理石紋系統板材巧思，敞開收納也替客廳帶來不同的視覺端景。
 

延續玄關隱藏收納概念，開放式餐廚也將冰箱、電器櫃、乾貨零食櫃收納，整合在同一牆面，呼應公領域的簡約美學，也創造整齊乾淨的餐廚印象。
 

PROJECT 2

實品屋案的毛胚屋況，讓讓設計師有更多空間發揮，此次，全室嘗試由具快速、多元化特色的高質量系統板材打造而成，將各種紋理的系統板精巧運用牆面、收納，完美拿捏居住空間的質感與溫潤。

Key Point 01  異材質元素堆疊收納層次
現在的系統板材已發展出多元的紋理，除了常見的木質紋理，能模擬出金屬、布面、皮革等等各材質的質感。而開放的公領域設計中，由天花處到壁面應用多款系統板打造而成，如天花板木紋質感系統板材帶有溫潤氣氛；大理石紋系統版運用在餐邊櫃背牆，定義出低調而輕奢的用餐氛圍，同時賦予隱藏電箱的巧思。
 

台灣人注重收納且多數屋主鍾情主牆帶有高質感石材元素氛圍，因此電視主牆設計上，由水磨石材、沉穩的木皮櫃、開放層架作出豐富的視覺層次，並帶來四合一實用電視牆，具展示功能、電視收納需求、主牆吸睛造型以及住宅最需要的收納空間。
 

Key Point 02  單品概念櫃成視覺焦點
沙發後方的多功能書房安排下掀床機能，便於隨時轉換為客房使用；後方的複合式書櫃運用系統板與鐵件的細節，創作出單品收納櫃的效果，並規劃抽屜以及各式大小展示架，靈活收納機能。
 

Key Point 03  收納創意豐富臥房機能
客房空間小，臥鋪形式的設計不限縮床的尺寸，調整出舒適的睡眠範圍；而一體成型的床頭設計，延伸至側邊配件收納櫃，發揮空間坪效並利用上方留空的層板方式，平衡大衣櫥的收納量，開放吊衣桿則方便隔日行程的便利性。
 

主臥更衣室希望打造精品展示空間氛圍，因此由玻璃鋁框結合玻璃設計，營造精品櫃效果，穿插系統板材規劃收納櫃，滿足各種衣物配件收納需求。另外，同時作為劃分隔間的雙面牆使用，透過上、下鏤空手法製造輕薄且穿透的感受，讓寢臥區與更衣室有更多連結。
 

PROJECT 3

此住宅主要的收納難題集中在玄關，由於建商起初的規劃方式，以致現在的大門右手處不適合從門處開始規劃旁充裕的玄關收納。

Key Point 01  跨領域收納化解空間不足難題
受限於原始屋況，設計團隊選擇將玄關收納往後挪移，退出一段深度整合電視櫃機能，亦結合另一側牆面的吧檯收納空間，規劃了衣帽儲藏室，座落大門旁動線順手好用，高櫃設定也提供大型生活用品擺放。
 

整合後的收納櫃以懸空吊櫃弱化視覺重量，櫃體門面呼應電視主牆的水泥材質木紋磚，以單一材質的紋理達到視覺一致且延展的效果。
 

Key Point 02  巧思收納增添互動、顧及幼兒安全性
身為軟體設計師的男屋主，平時需要邊工作邊照看小孩，玻璃書房的設計，讓他工作時便於照料小朋友，且沙發後方由書房架高地坪延伸出一塊小平台，搭配開放書櫃設計，成為小朋友的遊戲、閱讀空間，不僅在玻璃書房工作便於留意狀況，爸媽在客廳休息或餐廚空間準備餐點皆能隨時照看、互動。
 

Key Point 03 
客房空間小，由臥榻設計概念發揮空間坪效，並巧妙運用 Ikea 現成層板、書桌家具，搭配深灰色塗料與木頭壁板，賦予完整實用收納、閱讀機能，同時透過設計師的美學專業，讓屋主在預算內獲得一樣的高質感氛圍。
 


【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞