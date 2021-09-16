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思科積極轉型SaaS 未來四年營收每年增速上看7%

鉅亨網編譯張博翔
思科積極轉型SaaS 估未來四年營收年增率連年7%（圖：AFP）
思科積極轉型SaaS 估未來四年營收年增率連年7%（圖：AFP）
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思科軟體業SaaS訂閱產業

思科周三 (15 日) 表示，受到訂閱業務持續擴張的推動，預計接下來到 2025 會計年度間，年營收都將以 5% 至 7% 速度成長，屆時訂閱將占總營收比率提高到 5 成，最新預測展現思科從傳統設備商逐步轉型為 SaaS 。

思科 (CSCO-US) 預計，至 2025 財年，訂閱收入的複合年成長率 (CAGR) 將為 15% 至 17% ，非訂閱業務將成長 2% 至 4%，服務解決方案業務成長 2% 至 3%。

思科認為，訂閱業務成長帶動下，未來四年 (到 2025 財年) non-GAAP 年度獲利與營收年成長率都將為 5% 到 7%，2025 年時訂閱收入也將佔總營收 50%，高於 2021 財年的 30%。

這與近日思科對 2022 財年營收成長 5% 至 7% 的預測一致。思科 2021 財年營收 498 億美元，EPS 3.22 美元，預估 2022 財年 EPS 為 3.38 美元至 3.45 美元

最新財測凸顯思科成長的業務領域，思科還將三個終端市場 (基礎設施、應用程式、安全領域) 轉變為五個新終端市場。其中「安全、敏捷網路」包括交換器、路由器和無線產品；「混合工作」涵蓋線上合作、聯絡產品，如 WebEx。

另外，「點對點網路安全」則為該公司資安業務。「未來網路」包括光纖網路、5G 和光學產品。「優化應用體驗」包括可視化分析產品和雲端平台。

思科表示，預計到 2025 財年之前，這些市場總規模將達 4000 億美元，高於 2021 年的 2900 億美元，相近業務還有額外 5000 億美元的市場潛力。

思科為了向說服市場自己的軟體業定位，將引入一些新的業績指標，包括訂閱佔總營收比率、年度經常性收入 (ARR) 和剩餘履約價值 (RPO)。

ARR 與 RPO 都是 SaaS 企業常用的指標。Herren 表示，截至 2021 財年末，ARR 為 223 億美元，RPO 為 309 億美元，其中 163 億美元預計將於未來 12 個月內實現。

至於該公司資本分配，Herren 表示，思科仍致力於將至少 50% 的自由現金流回饋給股東。不過，華爾街原先認為思科在資本報酬 (ROC) 方面會採取更強勢的措施，這使尾盤思科股價下挫收跌。思科周三收盤下跌 0.54% ，報每股 54.56 美元

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