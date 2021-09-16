家庭第一！調查：疫情加速2/3富豪企業主出售公司或退休

根據一項新調查，2/3 富豪企業主在新冠疫情大流行之際，加快退休計畫或出售其業務，反映出企業的新心理和財務狀況。

根據 Clarfeld Citizens 私人財富公司的調查，66% 高淨值企業主表示，新冠疫情令他們提前其出售業務或退休的計劃。

由於疫情影響，半數企業主計畫出售其業務。該調查涵蓋 150 名淨資產至少為 200 萬美元，且可投資資產為 500 萬美元或以上的企業主，今年 7 月由 Ipsos 代表 Clarfeld 在網路上開始進行。

Clarfeld 信託服務總監 Joannie Bozek 表示，在新冠疫情爆發期間，富豪企業主更加重視他們的時間和家庭，並決定減少工作和業務。

Clarfeld 說：「他們重新設定了優先事項排序，因為死亡這件事變得更加真實了。」

除了疫情讓他們體會到人生，賦稅的不確定性以及對富人徵收更高稅收的可能性上升，也增加企業主出售的壓力。美國總統拜登、參議院和眾議院都提議提高資本利得稅率，也可能改變遺產稅，這將增加任何企業出售後須課徵的稅額。拜登和國會民主黨人也正提議提升高收入者的所得稅率。

「對那些已經在事業上締造成功的企業家來說，他們了解到，現在是透過這項業務獲利的時候了。」

疫情和更高的稅收也促使企業家考慮出走，受訪的 2/3 富豪企業主表示，他們在新冠疫情其間移轉業務，其主要原因是稅收，其中 34% 轉移到稅收較低的州。第二個原因是離家人更近，第三個原因是遠程工作，提供更彈性的工作地點。

當然，並非所有企業都能轉移，該調查主要集中在服務業和技術相關領域，這些是移轉較為方便的領域。然而，3/4 受訪企業主認為，他們未來 3 至 5 年之間可能會實際移轉業務，尤其是稅務增加的情況下，加州、紐約和紐澤西州等賦稅較高的州，吸引力就會降低。

Bozek 表示，因應遠端工作盛行，居住選擇的限制更低，「倘若稅收進一步上升，且經濟持續受影響，我想這趨勢會持續下去。」