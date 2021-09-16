 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【Wen姐筆記】台積除息 節前賣壓 明美股四巫日 考驗控盤

Wen姐
台積除息 節前賣壓 明美股四巫日 考驗控盤。(圖：AFP)
台積除息 節前賣壓 明美股四巫日 考驗控盤。(圖：AFP)
Tag
台股盤前盤勢

台股中秋前倒數 2 個交易日，節前賣壓讓市場瀰漫觀望氣氛，昨日台指期結算，本土莊家先行摜壓，尾盤外資小拉抬，但未能站穩季線與 17400 點，加權指數以 17354 點作收，成交值稍稍放大至 2968 億元。今天有台積電除息，加上明天美股四巫日，短多昨天掉球，這二天對控盤來說，仍是高難度考驗! 多空強弱分界仍為 17422 點。關鍵點位為 17323、17384 與 17447 點。

9 月以來多空以 17400 點為攻防中線的態勢仍未改變，昨日台指期結算，多方又居於下風，17300 點兩端哨站為 17323 與 17282 點，成為多方月線關前最重要防守區，多方必續奮力一搏，站穩 17353 與 17400 點關卡，多方大軍才算整理完成，17400 點兩端哨站為 17384 與 17422 點。如能站穩 17447 點，17500 點城池與兩端哨站 17486 與 17520 點。17555 點為北上發動的重要引信，必須成功突圍點火，多方才能續往前高與 17700 點挺進! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點 。

如 17282 點棄守，多方得提高警覺，如 17255 點未能挺住，月線進入警戒! 17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點，如續往 17153 與 17100 點回測，為中長線多方最重要的防守位置，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。如再棄守，恐得再次面臨 17000 點保衛戰! 17054 與 17000 點兩端哨站，16988 與 17023 將再次面臨空襲警報測試!

台灣昨日進行萬安演習，台股昨日又棄守季線、五日線與十日線等三條均線，短多失去控盤權，期盼昨日的短多掉球只是演習! 今天台積電除息指數將蒸發約 25 點，加上中秋長假前賣壓，最高峰也將落在今天與明天早盤，對多方來說都是考驗! 多方如未能在中秋長假前重返 17500 點，要醞釀中秋後反攻，最低要求也得挺住 17255 點，盤勢尚可維持區間震盪格局。否則如棄守 17255 點，仍得留意提前開打月線保衛戰! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據) 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞