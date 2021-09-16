 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤中〉秋節前買盤縮手 震盪翻黑回測月線支撐

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤中〉秋節前買盤力道有限，震盪翻黑回測月線支撐。(鉅亨網資料照)
〈台股盤中〉秋節前買盤力道有限，震盪翻黑回測月線支撐。(鉅亨網資料照)
Tag
台股盤中台積電

美股四大指數全面收紅，台積電也在長線展望佳激勵下，今 (16) 日開盤不到 10 分鐘即完成填息，助攻指數一度收復 17400 點，但受中秋節前夕買盤觀望，午盤前追價力道有限，大盤震盪回測月線支撐，預估成交量也萎縮至 2300 億元。

觀察電子權值表現，台積電開盤不到 10 分鐘即翻紅完成填息，但午盤前震盪翻黑，鴻海、聯發科也在盤下震盪，聯電則續強，漲幅接近 2%，台塑四寶、金融股族同樣相對強勢，漲幅落在 1% 上下。

盤面上聯家軍強勢表態，在聯電領軍下，智原漲幅接近半根停板，欣興、矽統漲幅也分別有 3%、2%，聯陽、原相、盛群、聯詠等均在盤上表現。

蘋果新品陸續登場，雖然旗艦手機 iPhone 13 與上一代變化不大，但包含新一代 iPad、智慧手錶 Apple Watch 等充電孔將全面採用 USB Type-C 接頭，也激勵相關概念股走高，鈺創強漲逾 5%，智原、偉詮電、威鋒電子、創意、威健等漲幅也超過 2%。

資金比重方面，電子族群成交比重超過 5 成，達 52.9%，航運股人氣降溫，成交比重僅達 12.4%，其次則為化學生技醫療、金融保險，占比約在 5%。

由於中秋假期即將到來，美股四巫日周五也將登場，加上美國聯準會會議預計下周召開，在長假、市場不確定因素影響下，市場觀望氣氛濃，盤上也缺乏主流族群支撐，指數上漲空間有限，也有待量能進一步放大。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330偉詮電2436聯發科2454
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞