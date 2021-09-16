〈台股盤中〉秋節前買盤縮手 震盪翻黑回測月線支撐

美股四大指數全面收紅，台積電也在長線展望佳激勵下，今 (16) 日開盤不到 10 分鐘即完成填息，助攻指數一度收復 17400 點，但受中秋節前夕買盤觀望，午盤前追價力道有限，大盤震盪回測月線支撐，預估成交量也萎縮至 2300 億元。

觀察電子權值表現，台積電開盤不到 10 分鐘即翻紅完成填息，但午盤前震盪翻黑，鴻海、聯發科也在盤下震盪，聯電則續強，漲幅接近 2%，台塑四寶、金融股族同樣相對強勢，漲幅落在 1% 上下。

盤面上聯家軍強勢表態，在聯電領軍下，智原漲幅接近半根停板，欣興、矽統漲幅也分別有 3%、2%，聯陽、原相、盛群、聯詠等均在盤上表現。

蘋果新品陸續登場，雖然旗艦手機 iPhone 13 與上一代變化不大，但包含新一代 iPad、智慧手錶 Apple Watch 等充電孔將全面採用 USB Type-C 接頭，也激勵相關概念股走高，鈺創強漲逾 5%，智原、偉詮電、威鋒電子、創意、威健等漲幅也超過 2%。

資金比重方面，電子族群成交比重超過 5 成，達 52.9%，航運股人氣降溫，成交比重僅達 12.4%，其次則為化學生技醫療、金融保險，占比約在 5%。

由於中秋假期即將到來，美股四巫日周五也將登場，加上美國聯準會會議預計下周召開，在長假、市場不確定因素影響下，市場觀望氣氛濃，盤上也缺乏主流族群支撐，指數上漲空間有限，也有待量能進一步放大。