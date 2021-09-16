美國通膨壓力減 美元回檔 人民幣中間價強升162基點

美國之前公布低於預期的通膨數據，市場預期聯準會縮表時程有機會順延，而美元因此回貶，周四 (16 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價順勢調升 162 基點，報 1 美元兌 6.433 人民幣。

加拿大豐業銀行指出美元正在尋找新的走向，不論升貶都需要更強的指引。一方面疲軟的非農就業數據和消費者物價指數削弱聯準會縮表的預期，這將使美走貶，可是市場也在考量股市疲軟可能延續的風險，這又讓避險資金支撐著美元走升。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於下周舉行為期兩天的政策會議，屆時將為縮減購債規模和利率前景提供更明確的資訊。

縮減購債規模通常會提振美元，這意味著聯準會離緊縮貨幣政策又近了一步。這也意味著央行將購買更少的債券，實際上減少流通的美元數量，提高美元價值。

中國平安證券指出，後勢展望來看，人民幣匯率的升貶將取決於美元指數和中國外貿及貨幣政策的變化。短線來看，美元指數走勢將取決 FOMC 利率決議，且美國 9 月非農就業數據也至關重要，如果明顯改善，聯準會縮表預期將推升美元走升。

不過人民幣走貶也會使中國出口展現韌性，及企業強烈的結匯需求也會為人民幣帶來支撐。如果美元不大升，人民幣的貶值幅度將有限。

在離岸人民幣升至近期波段高點後出現賣壓，導致今日離岸人民幣早盤走勢偏弱。截至上午 10:22 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.429 人民幣，貶值 54 基點，幅度 0.08%。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4333 人民幣，貶值 8 基點，幅度 0.01%。