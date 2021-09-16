美英澳成立安全聯盟AUKUS 尋求遏制中國勢力

美國、英國和澳洲宣布將建立新的安全聯盟 AUKUS，以遏制中國在印太地區日益增長的實力。

美國總統拜登、英國首相強生 (Boris Johnson)、和澳洲總理莫里森 (Scott Morrison)，共同宣布了這一協議。新聯盟成立，正值美英結束在阿富汗 20 年的軍事介入之際，拜登表示，這一決定將使美國能夠專注於來自俄羅斯和中國的新威脅。

AUKUS 的頭號工作就是協助澳洲建造核子動力潛艇。核子動力潛艇較傳統柴油動力潛艇更靜更快，下潛時間更長。2016 年，澳洲宣布法國公司海軍造船局集團 (DCNS) 獲得國防合約，將負責建造澳洲下一代潛艇。但如今，澳洲很可能將放棄計畫，轉投美英的懷抱。

與此同時，美國繼續與其他國家建立夥伴關係，作為對抗中國的堡壘。另一個聯盟被稱為 「四邊安全對話 (Quad)」，由美國、日本、澳洲和印度組成。

美國、澳洲和英國還計畫深化網路、人工智能和量子技術等新興安全領域的技術共享。加拿大和紐西蘭已經透過五眼聯盟 (Five Eyes) 共享廣泛的情報。

相較於五眼聯盟與 Quad，新成立的 AUKUS 有著更為明顯與直接的軍事色彩。