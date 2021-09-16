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〈焦點股〉太陽能EVA需求轉熱 亞聚奔漲停創10年新高

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉太陽能EVA需求轉熱 亞聚奔漲停創10年新高。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉太陽能EVA需求轉熱 亞聚奔漲停創10年新高。(鉅亨網資料照)
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太陽能EVA漲價中國亞聚台聚台塑

中國太陽能年底裝機趕進度，帶動 EVA 需求回溫，加上歐洲 EVA 廠商 Versalis 德國廠因故交貨不及，龍頭廠斯爾邦調漲報價逾 8%，市場看好台灣 EVA 三雄營運積極搶進，亞聚 (1308-TW) 今 (16) 日股價直奔漲停，創 10 年新高，台聚 (1304-TW) 也一度亮燈漲停，台塑 (1301-TW) 盤中上漲近 2%，塑化族群成為盤面多頭指標。

今年上半年太陽能產業風波不斷，多晶矽、玻璃等原物料價格大漲，系統商、模組廠發生商業條件爭議，導致延後下單。中國政府全力推動碳中和，業者下半年加快裝機腳步，帶動需求回升，斯爾邦更傳出調高 EVA 報價每噸 2000 元人民幣，漲幅超過 8%，市場期待年底可望重演去年的拉貨戲碼。

在買盤追捧下，亞聚今天亮燈漲停，達 42.65 元，創 2011 年 9 月中旬以來新高；台聚也放量大漲，一度攻上漲停價 37.4 元，攀上近月高點。台聚家族中的台達化、華夏、越峰，漲勢也相當強勁。

台塑集團股方面，由台塑領漲近 2%，最高來到 104 元，南亞也上漲約 2%，站上 90 元，台塑化、台化均在盤上表現。

台塑董事長林健男指出，第四季進入 PE/EVA 及 PP 傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時受美國艾達颶風影響，同業宣布不可抗力，PVC、液碱、PE、EVA 及 PP 等產品價格可望反彈回升，加上公司第四季歲修廠數較第三季少，開工率提高，預估營收及本業獲利都會比第三季成長。 

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