全家打造連鎖午茶專門店 年底前導入200家據點

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (15) 日宣布，看好烘培輕食和飲品結合的下午茶商機，在店內導入每日現烤中西式點心，成為連鎖下午茶專門店，預計年底前全台將有 200 家店點設置此新型態熟食區，為既有店持續增添新成長動能。

全家說明，去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長 20%，顯示超商現烤烘焙市場的成長空間龐大，而 4 月與野上麵包坊聯名合作，也曾創下開賣 1 個月銷售破萬顆麵包佳績。

因此，此次全家看準午茶市場龐大，以微現做概念出發，主打每日現烤近 10 款中西式點心，全家鮮食二部部長林鴻成表示，除導入現烤點心販售店外，再結合咖啡、茶飲兩大商品。

全家進一步指出，據統計，台灣冷熱飲料店營業額去年高達近 600 億元，且營業額 10 年來快速成長 3 倍，隨著茶飲市場維持上揚趨勢，9 月起全家已逐步於百間店推出私品茶現磨系列，並再推 Let’s Café 單品咖啡新口味，打造烘焙、咖啡和茶飲結合的新成長曲線。

全家預期，可望帶動今年單品咖啡銷售目標，自目前占整體咖啡銷售 1 成成長至占比 2 成。