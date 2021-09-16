 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

全家打造連鎖午茶專門店 年底前導入200家據點

鉅亨網記者王莞甯 台北
全家下午茶專門店推微現做新型態熟食區。(圖：全家提供)
全家下午茶專門店推微現做新型態熟食區。(圖：全家提供)
Tag
全家超商咖啡烘培

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (15) 日宣布，看好烘培輕食和飲品結合的下午茶商機，在店內導入每日現烤中西式點心，成為連鎖下午茶專門店，預計年底前全台將有 200 家店點設置此新型態熟食區，為既有店持續增添新成長動能。

全家說明，去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長 20%，顯示超商現烤烘焙市場的成長空間龐大，而 4 月與野上麵包坊聯名合作，也曾創下開賣 1 個月銷售破萬顆麵包佳績。

因此，此次全家看準午茶市場龐大，以微現做概念出發，主打每日現烤近 10 款中西式點心，全家鮮食二部部長林鴻成表示，除導入現烤點心販售店外，再結合咖啡、茶飲兩大商品。

全家進一步指出，據統計，台灣冷熱飲料店營業額去年高達近 600 億元，且營業額 10 年來快速成長 3 倍，隨著茶飲市場維持上揚趨勢，9 月起全家已逐步於百間店推出私品茶現磨系列，並再推 Let’s Café 單品咖啡新口味，打造烘焙、咖啡和茶飲結合的新成長曲線。

全家預期，可望帶動今年單品咖啡銷售目標，自目前占整體咖啡銷售 1 成成長至占比 2 成。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
全家5903
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow