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平民成功上太空！SpaceX「靈感4號」任務為航太史寫下新篇章

鉅亨網編譯張博翔
平民成功上太空！SpaceX「靈感4號」任務為航太史寫下新篇章（圖：AFP）
平民成功上太空！SpaceX「靈感4號」任務為航太史寫下新篇章（圖：AFP）
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由平民組成的「靈感 4 號」(Ispiration4) 任務團隊周三 (15 日) 乘坐 SpaceX 的火箭成功升空，預計 3 天後返回地球，睽違十年航太旅行看見新希望，也為人類航太史寫下新篇章。

「靈感 4 號」是由支付公司 Shift4 Payments (FOUR-US) 執行長 Jared Isaacman 發起的第一個商業太空任務，4 位平民經歷 6 個月的訓練，乘坐搭載 SpaceX  天龍號太空船 V2 的獵鷹 9 號火箭飛向太空，並替聖裘德兒童研究醫院 (St. Jude Children's Research Hospital) 募款。

四為平民於天龍號畫面 (圖:AFP)
四位平民搭乘天龍號畫面 (圖: AFP)

儘管其中有兩名機組人員擁有飛行員執照，但此次天龍號由地面機組人員和機載制導系統所操作。Isaacman 未透露此任務支付款項的金額，但時報雜誌估計此任務 4 位票價共達 2 億美元

「靈感 4 號」的天龍號將飛往海拔 575 公里處，超過卡門線 (80 公里)，比國際太空站 (ISS) 高 150 公里，約超出哈伯望遠鏡的高度，這是自 1972 年美國阿波羅登月計畫後人類自地球飛行的最遠軌道高度。

相關官員表示，這次任務意味著首次沒有專業太空人的軌道飛行，預計從發射到回到地球將持續三天左右。這標誌著 SpaceX 的軌道旅遊新業務的首次飛行，也進一步拉開與競爭對手的距離。

2000 年代曾掀起太空旅行的風潮，一些超級富豪曾在國際太空站停留兩周，但風潮在 2009 年告終。如今重啟的新時代與過去相比更有彈性，因為有更多民間企業共同發展這項業務，有利降低太空旅遊的價格。

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