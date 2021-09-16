中國工信部：新能源車成本偏高、上游原料漲價壓力大

周四 (16 日) 中國工信部副部長辛國斌在海南省海口市召開的「第三屆世界新能源汽車大會」(WNEVC 2021)中以視訊發言表示，發展新能源汽車是中國實現碳中和等目標的戰略，現階段已取得一系列成績。而目前中國新能源車成本依然偏高。

辛國斌指出，電動車關鍵零組件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一同加速統籌，提高原料供應保障。

他提到中國新能源汽車 8 月單月產銷首次突破 30 萬輛，市場滲透率接近 11%，民眾購買新能源車比重逾 77%，自主品牌新能源車與國際知名品牌間的差距正在縮小。

(圖片: AFP)

根據中國汽車工業協會公佈的最新數據顯示，今年 1～8 月，中國新能源汽車產銷分別達 181.3 萬輛和 179.9 萬輛，年增率均超過 1.9 倍。其中，純電動汽車產銷分別達 151.2 萬輛和 149.2 萬輛，年增率分別為 2.2 倍和 2.1 倍。

而 8 月份中國新能源汽車銷量達到 32.1 萬輛，創歷史新高。新能源汽車銷售滲透率提升至 17.8%。今年前 8 個月，新能源汽車銷量滲透率接近 11%，在 2020 年這個數字還不到 5%。