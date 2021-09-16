〈陸港盤後〉中國經濟下滑壓力重 上證放量收黑1.3%

周四 (16 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，上證一度表現較為強勢，但由於 8 月份中國經濟表現疲軟，在礦產、汽車類股，以及深證、創業板指下滑的拖累下，上證由紅翻黑。午盤後，地產、證券類股跌幅擴大，加速三大指數跌勢，創業板指更重挫逾 2%。

中國工信部副部長辛國斌一席針對新能源汽車成本表達偏高的言論，市場擔心房市出現的「限價令」將會發生在電池產業中，鋰電池概念股全數重挫，龍頭寧德時代大跌 5.2%。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.48 兆元，較前一個交易日增加人民幣 1239 億元，成交金額連續 42 個交易日破兆。

港股方面，受到不斷接踵而來的利空消息衝擊，恒指在開低後再度向下探底。博奕類股持續受到澳門博彩法修訂的陰影，走勢依舊低迷。

而恒大集團違約問題也使得投資人擔心這個風暴會不會擴散至整個地產業，甚至衝擊金融體系，再加上中國官方再度出聲要求加強監管網路帳號與未成年玩手遊問題，網科類股一遍慘綠，導致整個港股氣氛極為悲觀。

摩根士丹利發表最新報告指出，受到中國 GDP 下滑的影響，下調中國股票 2021 年和 2022 年的盈利預測。同時又表示，中國監管準則重設也會對中國股票毛利帶來壓力。

摩根士丹利並把恒指明年 6 月目標點數降至 24400 點；國企指則降至 8750 點；MSCIＩ中國降至 90 點；滬深 300 降至 5100 點，且對中國股票保持審慎看法，偏好 A 股多於離岸中資股。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 1.34%，報 3607.09 點；科創 50 指數大跌 2.39%，報 1351.43 點；深證成指下跌 1.91%，報 14258.13 點；創業板指大跌 2.24%，報 3128.84 點。

恒生指數下挫 1.46%，報 24667.85 點、恒生科技指數下滑 1.03%，報 6232.93 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 30.14 億元，其中滬股通買超人民幣 1.45 億元，深股通賣超人民幣 31.58 億元。

法人觀點

國盛證券認為，上證近期出現高檔整理，符合突破前高所需要的盤整技術形態，且本周二上證雖出現黑 K，但市場卻有近百家個股漲停，顯示目前指數要出現深度回跌的機會不大。

現階段來看，這波回檔是指數接近前高的一次技術性調整，隨著中秋長假接近獲利了結的壓力較大。預計上證在 3629 點附近會出現支撐，而在長假過後有機會向上突破。

