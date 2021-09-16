北市府擬推健康通行證 打完2劑疫苗亮綠燈防疫可鬆綁

台北市長柯文哲今 (16) 日拋出類似疫苗護照概念的「健康通行證」，他指出，打完 2 劑新冠疫苗的民眾，會顯示綠色，將可鬆綁防疫規範，打過 1 劑疫苗顯示為黃燈，未接種疫苗者為紅燈，只要中央點頭，北市就可以馬上發布。

台北市長柯文哲下午前往市議會施政報告，他表示，近期北市疫情趨緩，但因應突破性感染頻傳的 Delta 變種病毒，市府還是嚴正以待。目前防疫相關作為包括成立快篩站與機動快篩隊、提升居家隔離旅館與防疫專責旅館量能、成立精準疫調中心等。

此外，柯文哲指出，「台北通」App 與健保資料庫連結，若建立健康通行證，已經施打 2 劑疫苗的人將會顯示綠燈，即可自由出入公共場所，例如長者就能參與老人共餐活動；施打 1 劑疫苗者，通行證顯示黃燈；完全未施打疫苗者則為紅燈。

柯文哲強調，若不推行健康通行證這樣的設計，很多餐廳內用問題、居民活動都無法執行，管制問題會更加複雜，事實上，北市規劃得差不多了，只是要等到中央同意，就可以馬上試辦，若取得成功經驗，相信全台灣都會跟進。

此外，柯文哲表示，為了管制人流，昨天同意動用近 1000 萬二備金，讓北市公有場所可以讀取記名悠遊卡、身分證條碼，讓人流管制更有效率。