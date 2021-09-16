〈振興加碼〉國發會推500元地方創生券 規劃明年春節再加碼1億元

政院即將推出振興五倍券，國發會也規畫推出「地方創生券」，協助地方創生、新創團隊振興，國發會主委龔明鑫今 (16) 日表示，在政院支持下，國發會將加碼 1 億元，推出 20 萬份 500 元地方創生券，也規畫在明年農曆年節再加碼 1 億元，助產業振興。

龔明鑫表示，地方創生、新創團隊營運也受疫情影響，因此，國發會在行政院支持下，規劃推出兩部分地方創生加碼活動，累計全台已有 1000 家店家參與，也歡迎符合地方 DNA 產品服務的店家，申請納入白名單。

龔明鑫進一步指出，國發會年初也推出地方創生 2.0 計畫，透過多元徵案，讓地方政府與新創業者合作，也希望透過地方創生券支持在地年輕人的創意商機。

國發會國土處處長彭紹博進一步說明細節，只要符合振興五倍券領取資格者，都可申請地方創生券抽籤，並於 9 月 22 日至 10 月 29 日在五倍券平台登記勾選，11 月 6 日至 11 月 20 日綁定台灣 PAY 金融卡 / 帳戶，並從 12 月 1 日起至 4 月 30 日使用台灣 PAY 金融卡 / 帳戶消費。

彭紹博指出，目前規劃地方創生券額度為 1 億元，但需使用台灣 PAY 金融卡 / 帳戶消費，主要考量地方創生、新創團隊規模較小，金融卡金流較符合店家需求，後續將再公布明年春節規劃加碼 1 億元的細節。