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晶片短缺重創歐洲車市！7、8月銷量出現二位數百分比衰退

鉅亨網編譯陳達誠
晶片短缺重創歐洲車市！7、8月銷量出現二位數百分比衰退 (圖片：AFP)
晶片短缺重創歐洲車市！7、8月銷量出現二位數百分比衰退 (圖片：AFP)
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歐洲歐盟歐洲自由貿易協會英國汽車疫情晶片半導體歐洲汽車製造商協會ACEA

歐洲的新車銷售狀況正在惡化當中。在幾個月前，歐洲的新車銷量曾經出現過小幅改善；但是 7、8 兩月的銷售表現，卻比深受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創的去年同期還要來的更糟。在晶片短缺影響之下，眾多歐洲國家的新車銷售於 7、8 兩月都出現二位數百分比的衰退。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 在 16 日 (週四) 公布了最新統計數據，2021 年 7、8 月份的歐盟 (EU) 和歐洲自由貿易協會 (EFTA) 的各個成員國、以及英國的新車登錄台數總和，分別報月減 24% 及月減 18%。歐洲今年截至 8 月的新車銷售累計台數報年增 13%，還不到上半年增加率 (27%) 的一半。

由於車用晶片的供應緊繃，福斯、戴姆勒、BMW 這幾家德國最具代表性的汽車製造商的高層，先前就已警告晶片短缺問題將持續到明年。

汽車產業分析機構 LMC Automotive 的分析師們、上週在一份報告書中指出，雖然說歐洲地區的 COVID-19 疫情還沒有告一段落，然而車用晶片短缺才是汽車業界所面臨的最大問題。認為歐洲地區的經濟情勢復甦、帶動了新車需求增長，卻被晶片短缺問題潑了冷水。

此外，歐洲 2021 年 7、8 兩月的新車銷售表現，也是 2013 年歐債危機步入尾聲以來的最差數字。像是德國、法國、英國、義大利、西班牙的新車銷售，不論是在今年的 7 月份或是 8 月份、都出現二位數百分比的衰退。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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