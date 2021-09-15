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高端新冠疫苗獲WHO贊助 將在哥倫比亞執行4萬人臨床

鉅亨網記者沈筱禎 台北
高端新冠疫苗獲WHO贊助 將執行4萬人臨床試驗。(圖:AFP)
高端新冠疫苗獲WHO贊助 將執行4萬人臨床試驗。(圖:AFP)
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高端疫苗臨床哥倫比亞新冠疫苗新冠肺炎

據外媒報導，高端疫苗 (6547-TW) 開發的新冠疫苗，將透過世界衛生組織 (WHO) 贊助的疫苗計畫，在哥倫比亞進行 16 歲以上、共 4 萬人的臨床試驗。

哥倫比亞食藥局 (Invima) 批准由 WHO 所贊助的疫苗團體試驗 Vaccine Solidarity Trial，針對新冠肺炎候選疫苗的國際性隨機試驗，入選的疫苗包括高端開發的 MVC-COV190115 次單位蛋白疫苗，與美國製藥公司 Inovio Pharmaceuticals 研發的 DNA 疫苗 INO-4800。

外媒指出，該臨床試驗將招募 16 歲以上受試者，居住在疫情嚴峻地區或高風險工作者，如醫療人員、處理疫情相關的一線工作人員、尚未接種疫苗的工作者，預計收案 4 萬人，試驗時間長達 15 個月。

高端近期積極布局海外市場， 總經理陳燦堅提到，隨著旗下開發的新冠疫苗已取得台灣緊急使用授權 (EUA)，目標在國際上取得 3-5 個授權許可，尤其美國與歐盟相當重要，力拚明年海外銷售量可達 1 億劑。

另外，高端也在巴拉圭啟動新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，試驗採免疫橋接設計，並與 AstraZeneca(AZ) 新冠肺炎疫苗進行比對性試驗，預計本季完成收案 1000 人、年底前取得期中分析數據。

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