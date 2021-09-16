「它」超前佈署抑制病毒

文．理財周刊

遠東生技去年底發表與長庚大學合作的新冠病毒新藥成分 FB-1603 後，持續研究天然萃取物對變種病毒 Delta、Alpha、Gamma 的防護力。近日發布最新的實驗數據結果發現，廣效性抗病毒噴劑「ApoＸ防毒霸體外長效噴劑」除了對新冠病毒原始病毒株擁有 24 小時長效抑制力，對變種病毒 Delta、Alpha、Gamma 感染細胞的抑制率皆高達九成以上，有效隔離病毒！（註 1）

由食品級原料製成的 ApoＸ防毒霸體外長效噴劑，是遠東生技防疫明星產品，遠東生技董事長闕鴻達分析：「剛開學就傳出變種 Delta 病毒在台北幼兒園傳播，其實我們從歐美觀察，養成可持續性的防疫生活習慣、隔離變種病毒，與病毒和平共存，會是未來這幾年的趨勢，以我們產品為例，ApoX 防毒霸體外長效噴劑以模擬變種病毒檢測確認，很適合噴在書包、幼兒推車、玩具、衣服上日常使用，幫助孩童在還沒有疫苗的狀況下超前部署，隔離病毒與身體的接觸。」

ApoＸ防毒霸主成份為天然微藻抽出物，具多國及國際 PCT 專利，經實驗證實對冠狀病毒、A/B 型流感病毒、腸病毒、人類腺病毒 2/5 型、克沙其病毒、呼吸道融合病毒、皰疹病毒 1/2/3/4/5 型具抑制作用，跟市面上次氯酸等一次性環境清潔劑相比，ApoＸ防毒霸在體外有效抑制病毒時間長達 24 小時，針對幾種常見病毒抑制率更達 99.9% 以上。

最特別的是，其為食品級原料製成，無添加酒精與香料，並經 SGS 證實「口服急性毒性」、「皮膚敏感」、「皮膚刺激性」三大測試無害，打擊病毒的同時，不會殺滅共生菌叢，可直接噴灑於物品上形成保護膜，有效隔絕外界可能感染機會，幼兒及兒童使用安心有保障，其中，ApoＸ防毒霸更榮獲生技界奧斯卡獎「SNQ 國家品質標章 - 防疫產品銅獎」國家級肯定。

遠東生技為藻類應用生技開發公司，營業項目包括機能性保健食品、生醫檢測試劑與抗病毒新藥開發，於 2010 年獲經濟部審定為生技新藥公司，擁有 19 項專利。自 1998 年腸病毒在台灣爆發大流行後，遠東生技即開始研究微藻在抑制病毒方面的應用，在超過 20 年的微藻抗病毒研究已建立起特殊藻種 FEM-101 抗病毒技術平台，並與長庚大學新興病毒感染研究中心及多所國外知名研究中心合作，發現提煉自 FEM-101 藻的 Apomivir® 為廣譜性抗病毒藥物。

註 1: 遠東生技以疫苗檢測中和抗體是否具有抑制變種病毒效價的檢測方法，確認 ApoX® 防毒霸體外長效噴劑隔離不同變種病毒之抑制率。

來源：《理財周刊》1099 期

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