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汎鍶科藝拉曼光譜快檢 把關食安

理財周刊
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理財周刊光譜快檢把關食安

文．理財周刊

層出不窮的食安事件喚醒消費者對食品安全的重視。每天吃下肚的食材安不安全？農藥使否有殘留？「檢測」成了把關食安的重要步驟。「消費者最需要的就是食安資訊透明化，食安把關重點在源頭，從源頭檢測，就可以即時攔檢。」從做光學產品起家，後來跨足農產品檢測技術，汎鍶科藝公司董事長趙偉忠一語道出食安改革的新方向。

汎鍶科藝與具有化學背景專長的農委會藥毒所合作，將光電與化學領域結合，共同開發出「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」，十五分鐘快速檢測出農產品的農藥殘留種類與劑量，透過雲端資料分析對比，強化農產品源頭的安全管理，建立起一套全新的食物安全防護網。

「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」的新改革在於將，把傳統農藥轉換成光學訊號，透過圖譜指紋辨識農藥類型，建立奈米元件製程技術，將農藥檢測流程簡化，同時又能符合法規對微量檢驗的確效。」，不僅需要對傳統化學有深刻認識，光電設備及系統的技術精進更是重要。此外，這項技術未來將結合 AI 技術，透過 AI 學習如何有效辨識農藥成分，並結合大數據的追蹤與累積，讓數據透明化。趙偉忠指出，「數據的追蹤才是整個檢測中的關鍵。將數據結合區塊鏈的技術與不可竄改性，這才是消費者想要的。」

 

獲獨家專利及新創獎肯定 期打造完整生態系

經過幾年的研發與試驗，這套農藥檢測革命新工具終於在台灣與美國等地獲得獨家專利，2017 年獲得第十四屆國家新創獎，隨後汎鍶科藝團隊持續在技術進行改良，分別在 2019 年與 2020 年榮獲國家新創精進獎。對於趙偉忠來說，從光電領域跨足農藥檢測最大的成就，就是這項技術被認可，未來「拉曼光譜農藥快速檢測雲端系統」可在食安檢測上變成是管理的重要工具，為消費者吃進去的每口食材進行嚴格把關。

 

推平台計劃 協助農場從源頭把關

趙偉忠不諱言檢測費用讓小農負擔會是一筆不小的成本，因此汎鍶科藝計劃推出「平台」計畫，從銷售的農產品中分享利潤，降低農場檢測的負擔，又能徹底落實食品安全的把關，是一個雙贏策略。藉助 5G、AI 技術的發展，打造一套食物安全足跡網路，讓大數據監測環境、空氣、食品的安全數值，重建消費者的食安信心，帶動整體農產品檢測及供應鏈再升級。而區塊鏈不可竄改的特性，更讓食品溯源更具信任度。

趙偉忠心中的理想藍圖，是將農產品結合成一條完整的供應鏈，從農場產製到消費者口中，透過農藥檢測與數據雲端平台，做到真正可追蹤的產銷履歷，讓消費者看得到，並且吃得放心，最終打造出「食」在安心的安全食材供應平台。他認為，汎鍶科藝在農產品檢測源頭上作為先鋒，建立消費者安心的食材溯源系統。趙偉忠堅定地說，「誰能夠提供安心的食材，誰就是贏家。」未來，汎思科藝將以奈米結構光電元件設計與製備為核心，並做進一步的 IP 布局及 AI 雲端大數據平台擴充。即日起至 2021 年 9 月 30 日現金增資正在進行，相關資訊可至汎思科藝公司網站做更多了解！ https://www.youtube.com/watch?v=l43no2NFBMg

 

了解汎思科藝公司增資計畫  https://bit.ly/phansco

相關報導   食安檢測新革命 跨領域技術讓食品安全從「源頭」做起

 

 

來源：《理財周刊》1099 期

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