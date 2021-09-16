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半導體求才若渴 聯發科開首槍 首度提供轉職報到獎金15-25萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北
半導體求才若渴 聯發科開首槍 首度提供轉職報到獎金15-25萬元。(圖:業者提供)
半導體求才若渴 聯發科開首槍 首度提供轉職報到獎金15-25萬元。(圖:業者提供)
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聯發科人才半導體展望徵才招募5G

隨著全球半導體業蓬勃發展，人才資源儼然成為各家大廠爭奪對象，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日宣布，若轉職專業人士在今年 10-12 月報到者，將首度依資歷加發限時報到奬金 15-25 萬元不等，延攬優秀轉職人才。

聯發科近來在業務領域不斷擴張下，徵才動作頻頻，上周才釋出年底前將擴大招募逾 2000 名好手加入團隊，且提供碩士畢業生年薪上看 200 萬元、博士 250 萬元的待遇，本周又宣布將首度提供報到獎金，展現網羅人才的企圖心。

以台灣自身來看，工研院預測，今年台灣半導體業總產值年增幅達 18.1%，優於全球平均水準，其中，台灣 IC 設計在 5G 智慧型手機、WiFi、HPC、AIoT 等各類消費性電子銷售帶動下，產值將首度突破兆元，年增高達 30.5%，超越 IC 製造的 14.8% 及封測的 9.8%。

根據台灣證交所發布非主管級員工平均薪資以 IC 設計業表現最佳，其中，聯發科多年位居業界前茅，每年提撥盈餘做為員工分紅，去年非主管職員工平均年薪高達 308 萬元，顯示公司具體實踐勞資利潤共享的永續精神。

聯發科此次找尋人才涵蓋通訊、計算、多媒體三大核心技術領域，包括電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系，行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

聯發科持續強化核心技術，各產品線全面成長，加上 5G 布局策略及時機掌握符合市場趨勢，躋身領先群，未來營運可望維持成長態勢，期待挖掘具備創新思維，並且有不斷學習的能力及企圖心的員工加入。

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