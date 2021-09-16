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考量十年通膨 金融消費爭議理賠額度上調20%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
考量十年通膨 金融消費爭議理賠額度上調20%。(鉅亨網資料照)
考量十年通膨 金融消費爭議理賠額度上調20%。(鉅亨網資料照)
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通膨金融消費爭議金保法金管會

為確保金融消費爭議可迅速有效解決，金保法設立評議決定一定額度的機制，金管會今 (16) 日宣布，因應通膨，將提高金保法的金融消費評議一定額度金額，調幅達 20%，以強化對金融消費者保護，最快明天公告後即生效。

金管會表示，金保法設有評議決定一定額度的機制，2011 年 12 月 30 日首次公告一定額度施行迄今已 10 年，參酌國內經濟金融發展情形及國外做法，並衡平考量消費者權益維護與對訴訟權的限制，因此擬酌予提高一定額度金額。

為強化對民眾金融者消費權益保護，金融消費評議中心董事長林志潔表示，10 年來國人薪資已成長 3 成，國民生產毛額也已提高，因此提高 2 成金額，依爭議類型將現行新台幣 100 萬元（即投資型金融商品或服務、產險給付、壽險給付及投資型保單）調高至 120 萬元；10 萬元（非投資型金融商品或服務、多次給付型醫療險及非屬保險給付爭議）調高至 12 萬元。

金管會法律事務處處長徐萃文表示，爭議案件進入評議階段前多數已獲解決，根據評議中心 2012 年到 2020 年統計，金融消費爭議在申訴階段，約 5 成已獲得解決，進入最後評議階段僅佔所有申訴案 11~12% 左右。

所謂金保法評議決定一定額度的機制，金管會說明，即金融業者簽訂「書面同意」，表明願意適用金保法的爭議處理程序者，評議決定給付金額在一定額度以下應予接受，相對人 (消費者) 如果也同意接受，評議決定成立，有拘束雙方當事人的效力，並於送法院核可後，與民事確定判決有同一效力。

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