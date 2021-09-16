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台股回測月線 多頭重掌兵符看四大指標

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股回測月線 多頭重掌兵符要看這四大指標。(鉅亨網資料照)
台股回測月線 多頭重掌兵符要看這四大指標。(鉅亨網資料照)
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台股聯準會縮表升息通膨

台股買氣陷觀望回測月線，瀚亞投資長劉興唐認為，台股多頭行情取決於四大因素，包括：美國聯準會動向、重要經濟指標、股市評價、疫情風險追蹤。

劉興唐分析，美國聯準會宣布開始縮減購債引發市場疑慮，但其實縮減購債不等於緊縮，預計貨幣寬鬆的流動性環境不變，將繼續支撐股市行情，至於美國何時啟動升息，關鍵則取決於美國就業數據與通膨等重要經濟指標。

整體而言，目前美股本益比 PE 約 22 倍，處於歷史高檔，但低於科技泡沫時的 26.5 倍，換言之只要美國企業能夠維持獲利，無須過度擔心評價面過熱。

展望台股第四季機會與挑戰，股價基期墊高之下，哪些產業能成為下波領漲主流？國內投資部主管劉博玄認為，現在已非電子股或傳產股獨強的時代，多元族群輪動格局可望延續。

其中包括晶圓代工、ABF 載板、車用電子、資料中心 / 伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險為主金融股等七大族群，可望成為台股下波主流。

劉博玄說，目前台股本益比約 18 倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約 2.3 倍，歷史高點約為 3.4 倍，兩項評價面均未偏高；從匯率角度來看，台股與新台幣走勢長期為正相關，只要新台幣走強，就有利台股多頭延續。

劉博玄認為，從產業發展來看，台灣企業中長線競爭力及獲利成長性可期，造就台股持續偏多格局，但要注意第四季將面臨到去年同期高基期影響，預估指數將是高檔震盪整理格局為主，若出現較大修正，則是中長線良好買點。

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