變種病毒攪局 經理人估聯準會升息延後到2023年

變種病毒、通膨等政經因素讓第三季金融市場波動加劇，根據美銀美林調查，看好經濟成長的經理人降至 13%，連續六個月下滑且為 2020 年 4 月以來最低，預期第一次升息的時間點鑿從先前預估的 2022 年 11 月延後至 2023 年 2 月。

全球股市第三季起自高檔震盪回落，綜合彭博資訊等外電新聞援引 9 月份美銀美林經理人調查報告顯示，看好經濟成長的經理人降至 13%，連續六個月下滑且為 2020 年 4 月以來最低，高峰則為今年三月份的 91%。

儘管對經濟前景抱持審慎看法，但有意淨加碼股市比重仍達 50%，遠高於過去二十年平均的 29%，此外，84% 經理人預期聯準會將於年底前逐步收回刺激政策，但要留意 Delta 病毒及就業市場復甦變化則最可能影響縮減購債的時間表。

調查指出，考量經濟成長前景的不確定性，經理人認為聯準會將維持鴿派態度，預期第一次升息的時間點自先前預估的 2022 年 11 月延後至 2023 年 2 月。

雖然大多數經理人仍然預期未來經濟成長與通膨水準將高於平均趨勢，但受到疫情反覆對供應鏈及投入成本所造成的影響，越來越多企業提出獲利預警，經理人對企業獲利上調的預期降至 2020 年 5 月來最低的 12%，且 22% 經理人預期未來幾個月仍會持續下滑。

所幸受惠全球寬鬆貨幣政策，多數經理人認為目前全球流動性環境處於 2007 年 7 月金融海嘯前的最佳狀態，而著眼於中國經濟降溫的風險，82% 經理人預期中國政策將轉趨寬鬆，自七月份的 44% 大幅攀升。

富蘭克林證券投顧表示，根據彭博最新調查，變種病毒擴散影響消費支出，經濟學家將美國第三、四季經濟成長率下調至 5% 及 5.3%(原估為 6.8% 及 5.6%)，但上調 2022 年第一、二季經濟成長率至 4.1% 及 3.3%，顯示儘管變種病毒影響美國經濟復甦步調，但實質影響程度應屬可控。

此外，聯準會主席鮑爾已勾勒出今年內縮減購債但不急於升息的政策基本路徑，顯示因應經濟發展彈性調整退場節奏，可望降低對市場影響。