 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

五倍券綁台灣Pay 公股銀加碼百萬獎金搶客

鉅亨網記者郭幸宜 台北
五倍券綁台灣Pay 公股銀加碼百萬獎金搶客。(圖：業者提供)
五倍券綁台灣Pay 公股銀加碼百萬獎金搶客。(圖：業者提供)
Tag
五倍券台灣PAY台企銀華銀合庫銀

財政部、國發會與原民會共同宣布台灣 Pay 的數位綁定優惠方案，包括台企銀、華銀、合庫銀等公股銀也陸續端出加碼優惠，除了綁定早鳥現金回饋、新戶首刷禮外，還可抽百萬獎金，以此拉抬台灣 Pay 市占率。

台企銀的「台企振興加碼五利全開」，只要在台企銀官網登錄綁定數位五倍券，同時用台灣 Pay 綁定該行存款帳戶或信用卡消費，就有機會再多賺 1 萬元，還有機會抽中獲得百萬現金、iPhone 13 Pro Max、任天堂 Switch 遊戲主機及行政院部會加碼券 2000 元等回饋。

台企銀表示，用戶可從 9 月 22 日起完成登錄及綁定程序，至指定通路用台灣 Pay 成功掃碼支付，不用抽獎就能享有綁定禮、新戶首刷與加碼抽獎等回饋禮。

舉例來說，前 41250 名綁定數位五倍券可獲得 800 元回饋金，第 41251 到 62500 回饋金 500 元，62500 名起也有 300 元回饋金可拿。

華銀表示，只要在「振興五倍券」活動期間內以台灣 Pay 綁定數位五倍券，推出五重加碼好禮，還可以抽百萬現金及「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包，合計五倍券最多可以領到 10800 元，讓客戶把五倍券放大到 11 倍。

合庫銀表示，將五倍券綁定合庫台灣 Pay 可翻倍成十倍券，除有機會獲得超過 5000 元的回饋金外，還有機會抽中百萬元大獎及合庫銀行贊助桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒限量簽名小小紀念球拍、簽名球共 35 組。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞