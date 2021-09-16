五倍券綁台灣Pay 公股銀撒幣回饋金5000元起跳

振興五倍券即將在中秋節後開放數位綁定，財政部今 (16) 日宣布，8 家公股銀行與財金公司同步推出加碼方案，優惠總規模超過 6.5 億元，部分公股銀更搶先祭出加碼優惠，回饋金額至少 5000 元起跳，放大五倍券效益。

財政部、國發會與原民會今天舉行聯合記者會，宣布「台灣 Pay」數位振興券加碼優惠與「台灣 Pay」專屬支付的「地方創生券」及「i 原券」方案。

財政部表示。民眾以公股銀行的「台灣 Pay」綁定振興五倍券，可享 7 重優惠，回饋最高可達 4500 元，其中現金回饋最高 1400 元，有「五倍券加碼禮」最高每人 800 元、「新戶首刷禮」100 元及「共同綁定禮」最多 5 人 500 元；另外「店家優惠禮」最高 1000 元及「常態性回饋」最高 100 元。

至於部會的「數位加碼禮」則有「台灣 Pay」專屬的「地方創生券」500 元及「i 原券」1000 元，以及 400 萬名額的「好食券」500 元，還有「加碼抽獎禮」等。

財政部說明，五倍券 5000 元全數由政府負擔，「台灣 Pay」加碼回饋，最高享 4500 元回饋，還可再抽百萬現金。

因應台灣 Pay 加碼活動上路，兆豐銀也跟進宣布加碼升級數位券優惠，只要在「兆豐台灣 pay」或「台灣行動支付」APP 上綁定兆豐任一信用卡或金融卡，就能獲得最高 11000 元。

兆豐銀表示，完成綁定除了有政府送的 5000 元，銀行再送最高 800 元加碼禮，首次綁定消費再送 100 元，加上台灣 PAY2% 回饋 100 元，回饋金額可達 6000 元，加上兆豐銀加碼的 5000 元回饋抽獎，合計實拿的回饋金最高可達 11000 元。

一銀表示，選擇「一銀台灣 Pay」綁定五倍券回饋最高 5100 元，選擇綁「一銀信用卡」回饋最高可達 3650 元，持信用卡分期消費還有機會抽 5000 元刷卡金，等於將五倍券放大成十三倍。

一銀表示，選定「一銀台灣 Pay」綁定五倍券，個人與共同綁定每人最高獲 800 元回饋金、共同綁定加碼最高多領 500 元回饋金、新戶首刷再加碼 100 元、指定特店回饋高達 22%。

此外，如果選擇綁定「桃園市市民卡聯名卡 / 桃園市認同卡」或「宜蘭認同卡」還加碼 200 元，信用卡新戶首刷滿額再贈 300 元，等於最高可獲 5100 元。