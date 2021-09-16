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鉅亨美股雷達：小鵬考慮併購競爭對手拉產能、高盛看衰iPhone 13新機銷量

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達蘋果小鵬汽車微軟

美股重要看點：

據美國新冠疫苗廠輝瑞、Moderna 的最新研究數據顯示，疫苗效力將會隨著時間的推移而減弱，人們需要注射加強針，但與此同時美國食品藥物管理局 (FDA) 表示，輝瑞與 Moderna 的加強針申請缺少更多的實際數據。

輝瑞和 Moderna 表示，他們疫苗的效力會隨著時間的推移而減弱，而美國監管機構也正在考慮批准加強針以增強美國民眾的免疫力。

《金融時報》引述消息人士報導，FDA 將於週五開會討論是否建議監管機構批准輝瑞的加強針注射，以及針對哪些人群。

據輝瑞先前週三 (15 日) 公布的數據顯示，在接種了二劑新冠疫苗之後，疫苗的保護率也會每兩個月下降約 6%。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 236.82 點，或 0.68%，收 34,814.39 點。
  • 那斯達克上漲 123.77 點，或 0.82%，收 15,161.53 點。
  • 標普 500 指數上漲 37.65 點，或 0.85%，收 4,480.7 點。
  • 費城半導體指數上漲 16.4 點，或 0.47%，收 3,465.8 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 8 月零售銷售年增率，市場無預期值，前值為 15.7%。
  • 美國 8 月零售銷售月增率，市場預期 -0.8%，前值為 -1.1%。
  • 美國 9 月費城 Fed 製造業指數，市場預期 19.2，前值為 19.4。
  • 美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 31.0。
  • 美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 278.3。

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

小鵬汽車總裁顧宏地在最新一場電話會議上表示，公司考慮未來收購不太成功的對手，以增加產能。

顧宏地說道：「如果未來 1、2 年我們需要更高產能，可能考慮通過併購滿足需求。」

小鵬汽車正在新建兩座生產工廠，中國工信部部長肖亞慶日前也在一次會議上表示，鼓勵新能源汽車企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。

小鵬汽車還表示，計算政府補貼後，未來 P5 新車型價格將落在人民幣 15.79 萬至 22.39 萬元之間，而目前小鵬汽車銷售 P7 和 G3i 兩款車型。

XPEV 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
XPEV 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

在微軟宣布將股利上調 11% 和將執行 600 億美元的庫藏股計劃後，股價在週三 (15 日) 創下歷史新高。

微軟目前除息日定為 12 月 9 日，股權登記日為 11 月 18 日，而按當前的股價計算，微軟股利殖利率約落在 0.82%，相比 SPDR Technology Select Sector 股利殖利率為 0.69%，S&P 500 股利殖利率為 1.35%。

今年以來微軟股價累計上漲 36.4%，而對比 SPDR Technology Select Sector 則上漲 20.6%，道瓊指數上漲 13.3%。

MSFT 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
MSFT 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

高盛分析師 Rod Hall 發表最新研究報告表示，相信第四季 iPhone 銷售增長正對蘋果構成挑戰，鑑於 Delta 疫情升溫、電子零組件供給緊張、白宮政府額外失業補貼結束等多個原因相互影響，故對 iPhone 13 的需求前景不是很有信心。

Rod Hall 是華爾街中看跌蘋果的分析師之一，在 iPhone 13 發布之後，Rod Hall 維持對蘋果每股 140 美元的目標價，這意味著從當前股價計算，Rod Hall 估計未來 12 個月內蘋果股價將下跌 5.4%。

但德銀分析師 Sidney Ho 有不同看法，Sidney Ho 認為，與 iPhone 12 系列相比，iPhone 13 的改進是增量式而非變革性的，但相信由於對 5G 手機的強勁需求，iPhone 13 仍將迎來強勁的換機潮。

AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

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