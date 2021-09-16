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〈美股熱門股〉微軟利多加持漲逾1% Lucid電動車獲國家認證漲逾5%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉微軟利多加持漲逾1% Lucid電動車獲國家認證漲逾5%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉微軟利多加持漲逾1% Lucid電動車獲國家認證漲逾5%(圖片：AFP)
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微軟祭庫藏股、調高股利 上漲 1.68%

微軟 (MSFT-US) 董事會通過 600 億美元股票回購計畫，並將季度股利調高 11%，消息激勵周三（15 日）股價上漲 1.68% 至每股 304.82 美元

微軟周二宣布將每季股利從 0.56 美元上調至 0.62 美元，此次回購計畫無設定到期日，可隨時終止。

微軟股票今年上漲 35%，市值達 2.2 兆美元，為全球市值第二大的上市公司，目前手上握有 1,300 億美元的現金可用於收購、提高股利和股票回購。

此外微軟還宣布一項高層人事任命案，總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）兼任副董事長。

Lucid 電動車獲國家認證 漲 5.07%

電動車製造商 Lucid Group(LCID-US) 傳出頂級電動車型獲美國環保署（EPA）認證續航里程最長，周三股價上漲 5.07%，盤後續揚。

根據美國雜誌汽車周刊（AutoWeek）一篇網路報導，Lucid 旗下頂級電動車型 Air Dream Edition 獲美國環保署評為續航里程最長的電動車，充電一次可行駛 520 英里（約 837 公里），但隨後報導遭到刪除，不過消息已在其他社群媒體大肆轉載。

報導還提到，特斯拉 (TSLA-US) 頂級 S 款車型的續航里程遠不及 Lucid 的 Air Dream Edition，美國環保署預估特斯拉 Model S 續航里程為 405 英里（約 652 公里）。

Lucid 一直以來被視為是特斯拉的勁敵，一方面是公司對外宣稱自家的電動車續航里程獨步全球，另一方面是執行長 Peter Rawlinson 曾任特斯拉 Model S 電動車的首席工程師。

分析師唱旺前景 SoFi 勁揚 6.55%

金融科技新創公司 SoFi(SOFI-US) 瑞穗證券青睞，看好未來發展實力給予「買入」（Buy）評等，消息推升 SoFi 周三股價勁揚 6.55% 至每股 15.45 美元

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 在給客戶的報告中寫道：「我們相信，SoFi 在金融科技上的發展將促進增加用戶參與度的良性循環，從而提高公司收入與獲利。」

Dolev 將 SoFi 目標價訂在每股 28 美元，較上一交易日收盤價有 93% 的上漲空間，此外 Dolev 預估，到 2025 年 SoFi 的複合成長率將達 40%。

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