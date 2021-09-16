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〈Gogoro掛牌〉鴻海砸2000萬美元參與私募增資 持股比例0.76%

鉅亨網記者林薏茹 台北
鴻海集團將成為Gogoro私募增資投資人之一。(鉅亨網資料照)
鴻海集團將成為Gogoro私募增資投資人之一。(鉅亨網資料照)
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鴻海Gogoro私募上市掛牌電動車

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日宣布，決定參與 Gogoro SPAC 上市的私募增資，此次投資總認購金額為 2000 萬美元，持股比例達 0.76%，除看好 Gogoro 未來發展前景，也能強化集團在電動車與新能源產業布局。

鴻海表示，考量 Gogoro ePTW (Electronic Powered Two Wheelers) 電動車技術為業界領導者，商業模式創新，並具高可複製性，其海外發展策略及硬體製造發展方向符合鴻海集團 3+3 策略。

另一方面，鴻海也看好 Gogoro 未來在中國及印度市場能源網絡的發展，預期將有更高的成長空間；鴻海表示，透過此次投資，將強化集團在 EV 及新能源產業佈局。

Gogoro 宣布將透過「特殊目的性收購公司 (SPAC)」赴美借殼掛牌上市，合作對象為 Poema Global Holdings，日前雙方已正式簽約，預計 2022 年第一季完成合併程序，Gogoro 將在那斯達克掛牌，代號為 GGR。

Gogoro 此次私募增資投資人除策略夥伴鴻海集團外，還有印尼最大科技集團 GoToGroup、美國 Generation Investment Management、台灣國發基金、新加坡淡馬錫 (Temasek) 與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。
 

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