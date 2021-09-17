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看好美國鋼市前景 美國鋼鐵宣布砸30億美元擴產

鉅亨網編譯張博翔
美國鋼市旺鋼價續揚 美鋼宣布砸30億美元擴產（圖：AFP）
美國鋼市旺鋼價續揚 美鋼宣布砸30億美元擴產（圖：AFP）
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美國鋼鐵業鋼價美鋼紐科產業

美國鋼鐵 (X-US) 周四 (16 日) 宣布將斥資約 30 億美元建造新煉鋼廠，這是鋼鐵業對市況有信心、認為價格上漲將持續的最新跡象。

美鋼表示，新廠主要使用廢鋼，比傳統使用煤炭煉鐵的綜合鋼廠節能許多，預計新廠於 2022 年上半年開工，2024 年開始量產。此外，為了努力實現 2030 年溫室氣體排放量降低 20% 的目標，新工廠計劃生產 300 萬噸平軋鋼產品。

美鋼表示，潛在設廠地點包括印第安那州和伊利諾州，美鋼於這兩州有營運電孤爐 (EAF) 以及新設鋼廠場地。

美鐵表示，目前美國的鋼鐵期貨價格已是一年前價位的三倍多。雖然這為國內鋼鐵供應商帶來意外之財，但隨著全球正逐漸自疫情中恢復，昂貴的原物料價格正進一步推高汽車、風力發電機到廚房用具等各種產品的成本。

美國鋼鐵期貨價格走勢 (圖:Bloomberg)
美國鋼鐵期貨價格走勢 (圖: Bloomberg)

美鋼估計，由於目前鋼價價格堅實，第三季營運有望刷新紀錄，有利該公司減少債務。

鋼鐵業明顯都享受到價格上漲的紅利，全美最大鋼鐵業紐科 (NUE-US) 周四稍早表示，預計到年底前每季獲利將持續創高，Steel Dynamics (SDI) (STLD-US) 則預測第四季營收將優於先前公司財測。

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