消費者稱iPhone 13「加量減價」 中國銷量火熱

儘管蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會被市場認為沒有驚喜，導致股價應聲下滑，但中國消費者對新推出的 iPhone 13 相當捧場，認為是「加量減價」的好商品，華爾街分析師看好 iPhone 13 在大中華市場將持續成長。

京東平台上的數據顯示，截至 16 日透過京東預購 iPhone 13 的消費者超過 200 萬人次，超越去年 iPhone 12 的 150 萬人次預購量；同時間，透過天貓 Apple Store 官方旗艦店的預購人次也超過 300 萬，顯示 iPhone 13 需求相當熱烈。

原物料和電子元件成本不斷上漲之下，最新款 iPhone 定價與 iPhone 12 相似，甚至比預期還要低，因此吸引消費者關注。iPhone 13 mini 售價 699 美元，128GB 搭載 5.4 吋螢幕，價格與 1 年前推出的 64GB iPhone 12 mini 相同。

《華爾街日報》報導，中國消費者認為，新款 iPhone 加量不加價，或者說加量還降價，是吸引他的地方。而在社交媒體平台微博上，「iPhone 13 價格 」這一話題獲得超過 10 億的瀏覽量。網友還用中國一種調味料品牌玩起了梗，戲稱新品是「十三香」。

市場分析指出，儘管相對缺乏新功能，iPhone 13 系列的銷量在大中華區可能與上一代產品一樣好，意味該地區的銷售不僅不會放緩，還有望獲得很大的上行空間。其中一個主要原因是，在全球供應鏈緊張、半導體價格居高不下之際，iPhone 13 全系國行版竟然降價人民幣 300-800 元不等。

中國是蘋果最重要市場之一，不過在當地供應受限、本土品牌的競爭依然是蘋果面臨的挑戰。然而根據蘋果 7 月發布的最新財報，該公司在大中華區第三季度營收年增 58% 至 147.6 億美元。當時蘋果即表示，中國消費者對 iPhone 12 Pro 的迴響尤其強烈，因此對 iPhone 的前景非常樂觀。

瑞銀集團指出，新款 iPhone 電池續航能力提升，這可能有利蘋果；花旗分析師在研究報告中說，蘋果發布 iPhone 13 以及 Apple Watch 7 等新品基本符合預期，維持買入評級並給予 170 美元的目標價；Piper Sandler 分析師也重申對蘋果的增持評級，目標價為 175 美元。