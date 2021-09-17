減少日本依賴 三星出錢出力扶植韓系半導體供應鏈

周五 (17 日) 日媒報導指出，受到 2019 年 7 月日本開始嚴格管制對韓國的半導體相關材料出口，韓國企業意識到依賴日本供應鏈具有嚴重的風險。特別是三星做為全球半導體龍頭之一，在與台積電 (2330-TW)、英特爾(INTC-US) 激烈競爭之際，更無法承擔供應鏈方面出現問題。

因此三星積極與韓國半導體相關的設備和材料廠商合作，並出資及提供技術援助，在 1 年多時間裡已向 9 家韓資半導體廠共資助 2762 億韓元的銀彈。三星過去只對幾家供應商進行過金援，最近 1 年則不斷增加金援企業家數。

這 9 家接受金援的企業都是在半導體特定領域具備優勢、營收約在 100 億日元至幾百億日元的企業。多數企業以協力廠商定向增資的方式接受三星出資，把取得的資金用於研發等。

(圖片: AFP)

針對出資的目的，三星表示將強化與各類企業合作的關係，以提高自身在半導體領域的競爭力。

雖然三星電子對每家企業的出資金額很少，不過還將提供技術支援。在因日韓對立和中美對立出現半導體相關供應鏈斷裂風險的背景下，三星電子將加快構建韓國國產商品的採購管道。

不光是三星，韓國政府也針對日本的措施進行反制，提出在高階半導體材料、零組件、半導體設備國產化的產業扶植政策。

韓國 8 月 31 日公佈的 2022 年預算案提出為了穩定主要產業的供應鏈，降低創新材料的海外依賴度，作為產業培育預算將投入約 1.69 兆韓元，年增率達 9%。而韓國政府自估 2022 年 GDP 成長率只有 3%，相較之下看得出來韓國政府在刺激半導體產業的決心。

