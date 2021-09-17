[集體評比] 跑格先決（下）

Part.3 動態操控篇

歐系底盤的不同詮釋

Kia 近年來的歐化程度可說是有目共睹，以絕佳操控為號召的 Stinger 更是不容小覷的轎跑好手；而 Arteon 身為 VW 旗艦轎跑，無論是動力設定或底盤調校自然也都是好料盡出。





Kia Stinger 2.0 GT Line

靈活後驅底盤、操駕樂趣出眾

小改款後的 Stinger 同樣提供兩款動力選擇，其中 2.0 EX 與 2.0 GT Line 車型搭載最大輸出 255hp/36.0kgm 的 2.0L 直四渦輪引擎，3.3 GT AWD 則採具備 366hp/52.0kgm 強勁輸出的 3.3L V6 雙渦輪單元，在相同的八速手自排變速箱驅策下，後驅配置的 2.0 車型可於 6 秒內完成 0~100km/h 加速，3.3 車型在四驅系統的加持下更只需 4.9 秒。





2.0 GT Line 雖沒有 3.3 GT AWD 的暴力貼背感，不過穩定線性的油門反應同樣能帶來流暢的操駕步調。





搭載最大輸出 255hp/36.0kgm 的 2.0L 直四渦輪引擎，0~100km/h 加速可於 6 秒內完成。





八速手自排變速箱表現中規中矩，真想充分發揮動力需善用換檔撥片與行車模式設定。



此次試駕的 2.0 GT Line 受惠於 1400rpm 起便可持續輸出的充沛扭力平原，推動超過 1.7 噸的車身絲毫沒有沉重乏力之感，只要輕踩油門便可輕快跟上車流速度；在山路上重踩油門加速時雖沒有 3.3 車型的暴力貼背感，不過穩定線性的油門反應同樣能帶來流暢的操駕步調，配合 ASD 主動音浪系統營造的渾厚排氣聲浪亦可營造一定程度的熱血氛圍。



在底盤設定上，2.0 GT Line 採用與 3.3 GT AWD 相同的 ECS 跑車型電子懸吊系統，搭配前 225/40R19、後 255/35R19 圈胎設定，即使在 Comfort 模式下也能感受到相當硬朗直接的底盤回饋，路面品質較差時容易產生密集的細碎震動、但整體濾震質感仍屬細膩迅速，並不會造成明顯不適；隨著車速提昇，本車在各種行車模式下的懸吊作動反應都能保持沉穩均衡，重心轉移與車身側傾也相當易於掌控，同時後軸所配置的限滑差速器在出彎加速時更會呈現車尾自然外甩帶出的靈活反應，加上迅速準確的轉向手感，在多彎山路中展現的俐落動態與豐富樂趣，會讓人忘了這是一輛車長超過 4.8 米、軸距 2.9 米的中大型四門轎跑。





新款 19 吋多輻式雙色輪圈造型相當亮麗搶眼，配胎尺碼則為前 225/40R19、後 255/35R19。





迅速準確的轉向手感加上靈巧活潑的後軸動態，可帶來十分出色的俐落動態與豐富樂趣。





VW Arteon SB 380 TSI R-Line P.

四驅穩定優先、安心舒適見長

雖然 Arteon 車系在先前推出小改款版本時首度加入 R 高性能車型，但考量國內接受度並未予以導入，因此目前引進車型均搭載 EA888 evo4 2.0L 直四汽油渦輪引擎，其中 330 TSI 最大輸出為 190hp/32.6kgm，380 TSI 則提昇至 272hp/35.7kgm，並統一採用七速 DSG 雙離合器自手排變速箱配置，330 TSI Fastback/Shooting Brake 可於 7.8/7.9 秒完成 0~100km/h 加速，380 TSI 則在 4Motion 四驅系統輔助下，只需 5.8/5.9 秒即可加速破百。





Arteon 全車系標配 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，可因應行車狀況提供適當的轉向手感與動力輔助。





引進車型均搭載 EA888 evo4 2.0L 直四汽油渦輪引擎，380 TSI 具備 272hp/35.7kgm 最大輸出。





七速 DSG 雙離合器自手排換檔反應聰明迅速，優異的傳輸效率也有助於油耗表現。



此次試駕的 Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance 在市區道路可提供輕柔綿密的動力反應，並不會因為中大型房車尺碼而造成重拖、遲滯等無力感，來到開闊路段後無論是透過變速箱或行車模式調整至 Sport，換檔反應聰明、迅速的七速 DSG 都能將轉速維持在 2000~4000rpm 之間的輸出好球帶，隨時都能獲得相當飽滿帶勁的加速力道。



Arteon 在行路表現上呈現品牌常見的中性、平穩基調，不過初段懸吊韌度為符合跑格設定而略偏硬朗一些，380 TSI R-Line Performance 更採用視覺張力一流的 20 吋雙色旋風造型輪圈與 245/35R20 大尺碼配胎，好在同時也標配 DCC 主動式底盤控制系統此一利器，在有效吸收大尺碼圈胎容易造成的密集碎震、彈跳之餘，還具備多段軟硬範圍設定功能供駕駛人自行調整，最軟可帶來比標準懸吊更為輕柔和緩的行路質感，最硬則能在激烈操駕時提供不俗的側傾支撐能力，加上 4Motion 智慧型四驅系統始終維持中性的循跡反應，因此無論大小彎道都能常保車身姿態穩定，營造出充足的駕駛信心。





20 吋 Nashville 雙色旋風造型輪圈視覺張力一流，配胎尺碼也隨之來到 245/35R20。





飽滿動力加上四驅系統與 DCC 可調電子懸吊，能滿足更多不同面向的駕駛需求。





短評

雖然同屬歐系調校風格，不過 Stinger 在底盤設定上更加著重靈活反應與操控樂趣，即使悠遊緩行也能感受到硬朗紮實的純正跑車風格；Arteon 則充分展現品牌堅持的中性穩定風範，擁有出色的操駕極限之餘也維持充分的舒適性。





Part.4 結論報告

風格鮮明與面面俱到之間

我們此次找來的 Kia Stinger 與 VW Arteon，雖然在定位上同屬品牌旗艦轎跑代表，不過在一整天的相處過後發現，各自呈現的不同風貌卻是超乎預期。其中 Stinger 自推出以來便因為出色動力與豐富樂趣而受到我們喜愛，動感外型與超值配備水準亦成功吸引消費者目光，小改款後更藉由內裝細節強化讓座艙質感確實再上層樓，但最終令人留下深刻印象的，莫過於從開發理念、設計風格到底盤調校，始終如一的純正 GT 轎跑風格，也正是因為如此鮮明的個性使本車注定不會成為主流首選，而是需靜待伯樂的千里馬。



呼應品牌調性，Arteon 從一開始便以符合大眾喜好為最高指導原則，無論是流線吸睛卻同樣保有實用空間的外觀造型、因應潮流而大量導入的數位化設計與科技配備等，都能充分滿足不同消費者的需求，就連底盤設定與行路表現也並未受到轎跑定位影響太大，依舊保有平穩安定、從容應對大多數行駛路況的舒適調性，各方面表現確實給人一種面面俱到、無可挑剔的全能形象，但作為相當程度上偏向感性考量的轎跑車型來說，似乎還是少了些浪漫調性與熱血氣息。







編輯觀點

過去我們常說購車前需釐清自身喜好與需求再下手，用在四門轎跑級距更是如此。如果想要充分感受不同於一般房車的鮮明轎跑風格與駕乘體驗，Kia Stinger 絕對是不容錯過的選項之一；反之，對於希望兼顧動感外觀與實用機能的消費者來說，擁有 Fastback 四門斜背與 Shooting Brake 五門獵跑雙車型選擇的 VW Arteon 自然是更理想的選擇。













來源：《車訊網》

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