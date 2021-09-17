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〈群創拚場域經濟〉面板價格轉跌 董座：9月已適度調整產能因應

鉅亨網記者劉韋廷 台北
群創董事長洪進揚。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
群創董事長洪進揚。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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群創面板價格電視洪進揚

第三季面板報價轉跌，面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (17) 日表示，面板價格波動屬於正常現象，群創因應上游材料、缺櫃、塞港等問題，9 月即動態調整產能配置，第三季展望將小幅下修，但強調下半年基本需求都仍在。

群創先前認為第三季整體供需仍健康，面板將維持價量齊揚走勢，預期大尺寸面板出貨量、平均價格都將季增 1-3%，中小尺寸面板出貨量同樣維持季增 1-3% 水準。

不過受面板報價進一步下滑影響，洪進揚坦言，8 月市場仍平穩，但 9 月開始市場變化較大，目前來看第三季展望將有小幅調整，主要是 9 月反應價格變化，出貨則預期第四季才會有調整。

面對近期報價走跌，洪進揚表示，面板仍有景氣循環因素，在經過長時間價格上漲後，價格調整屬於正常現象，各廠商也都會把握價格上升階段，增加出貨量，在遇到價格波動時，則配合供需適度調整產能。

洪進揚說明，因市場價格、需求變化，群創將視供應鏈狀況動態調整，近年也持續降低過往比重較大的電視比重，上半年已降至 4 成，筆電、顯示器等 IT 面板也提升至 4 成，其餘則是中小尺寸、車載面板等產品。

展望下半年，洪進揚認為，今年季節性效應並不顯著，上半年受惠疫情刺激的 Chromebook 教育需求，疫後開始逐步放緩，但反觀各企業擴大採購筆電、顯示器，帶動整體商用需求成長，認為基本需求仍相對平穩。

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