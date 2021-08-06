〈群創法說〉擬斥逾172億元簽約超視界十年供貨 提升大尺寸面板話語權

面板大廠群創 (3481-TW) 宣布與超視界簽訂長期供貨協議，董事長洪進揚今 (6) 日說明，計畫今、明年支付人民幣 40 億元，約新台幣 172 億元，向超視界取得 2022-2033 年面板供應，將能提升群創在大尺寸、電視產品話語權。

群創與子公司佛山群志光電將在 2022-2033 年向超視界取得 10.5 代玻璃基板切割產品供應，洪進揚表示，因 10.5 代線切割效率最佳，在生產大尺寸面板優於既有 6 代、7.5 代線，加入超視界供應後，計畫將既有產線轉攻筆電、顯示器產品，屆時群創可望完整布局各世代產線。

洪進揚進一步指出，加入超視界供應後，預期群創整體面板面積將增加約 2-3%，對獲利成長貢獻將大於營收，也可望增加群創在大尺寸、電視產品話語權，整體大尺寸產品也可保持成長，研調機構預期，2020-2024 年 65 吋、75 吋電視年複合成長率將分別達 18%、24%。

總經理楊柱祥補充，簽訂供貨合約也是考量地緣經濟效益，因由台灣生產的 OpenCell 會有 5% 關稅，但由超視界供應則可降低產生關稅，有助提升客戶關係、增加產品出海口，連帶提升營收、獲利。

群創近年也持續布局高附加價值產品，並以智慧製造、智慧營運的雙軌轉型策略前進，近期也推動旗下醫療面板廠睿生光電上市櫃，洪進揚表示，群創內部持續有新創小金雞，分別鎖定車用、航太衛星、工業自動化等領域，未來都將逐步走向資本市場。

法人也關注股利，洪進揚說明，股東會通過修改股利政策，新股利政策當年度可分配盈餘若高於實收資本額 2%，約當 21 億，公司將以不低於 20% 做為股利發放政策，同時參考同業水準、美國公債殖利率，維持長期穩定發放原則。