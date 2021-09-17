〈群創拚場域經濟〉產業前景不看淡 攜北捷設立5G專網展演空間

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (17) 日攜手台北捷運公司，在西門地下街啟用全台首個 5G 專網展演場域，擴大布局場域經濟，董事長洪進揚表示，將努力延伸面板產業價值鏈，並認為整體產業已出現結構性改變，再次出現劇烈波動情況機率不高，對產業前景有信心。

洪進揚表示，面板產業仍持續受上游玻璃、驅動 IC 吃緊，近期 PCB 板磷酸也出現狀況，加上全球缺櫃、塞港狀況，認為縱使下半年價格調整，波動也不會像過去劇烈，且產業過去殺紅眼砍價、搶市占的狀況也降低，價格不會殺到見骨。

洪進揚進一步指出，群創近年持續朝「雙軌轉型、價值躍進」策略邁進，除過往聚焦的電視、筆電、顯示器、手機面板產品外，將持續朝軟硬體、價值鏈邁進，透過概念落地，達到精準行銷、刺激消費的目標。

群創今日就攜手台北捷運公司揭幕西門地下街 Metro Lab，為全台首個結合 5G、智慧物聯網 (AIoT)、開放式沉浸體驗的展演空間，同時也結合中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能雲服 (CiCS) 推出沉浸互動裝置藝術展演，北捷預期 Metro Lab 正式啟用後，將提升兩倍以上人流量，成為西門町文化新地標。

群創在現場共展示三大亮點產品，包含超窄邊框 (<1mm)、32:9 無限拼接成 8K 影音牆，同時設立全球首發的 P1.27 小間距 AM miniLED COB (chip on board) 方柱環場影音牆，還有與元太 (8069-TW)、冠捷科技、富動科技合作推出的 31.2 吋彩色電子紙資訊看板。

據了解，未來北捷西門地下街 Metro Lab 將由群創經營管理，群創也透露，未來將鎖定電玩手遊、Youtuber、戶外電影院等商機。