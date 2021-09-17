 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤後〉台積電尾盤急挫回測平盤 小跌1.91點周線連二黑

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤後〉台積電尾盤急挫回測平盤，小跌1.91點周線連二黑。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉台積電尾盤急挫回測平盤，小跌1.91點周線連二黑。(鉅亨網資料照)
Tag
台積電台股ㄆ盤後

台股即將進入中秋四天長假，今 (17) 日在台積電、航運族群領軍下，盤中一度大漲百點，最高衝上 17408.71 點，尾盤則在節前賣壓出籠、ETF 成分股調整權重影響下，台積電急挫回測平盤，終場翻黑小跌 1.91 點，收在 17276.79 點，成交量放大至 3107.37 億元，周線連二黑。

電子權值股方面，台積電盤中一度站上 610 元，但尾盤賣壓出籠，遭摜壓至平盤，終場收在 600 元整數大關，鴻海、聯發科則扮撐盤要角，漲幅分別達 0.93%、0.43%，其他權值股聯電、大立光、台塑四寶等表現則相對疲弱。

盤面上航運族群扮演撐盤角色，貨櫃三雄盤中回神，萬海、陽明漲幅均超過 4%，長榮漲幅也達逾 3%，其他包含榮運、台驊投控、遠雄港、建新國際、華航、四維航、中櫃、長榮航、台船漲幅均超過 1%。

大同集團表現也不俗，隨著集團積極重整體質，大同股價強勢攻上漲停，創下逾 2 年半新高，也激勵同集團子公司走高，福華漲幅超過 9%，精英、大世科漲幅也各有 6%、2%，此外，電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，車電概念股也獲買盤青睞，中探針強鎖漲停。

金融族群則相對疲軟，富邦金昨日董事會通過合併日盛金，但今股價重挫逾 2%，其他包含開發金、中信金、國泰金、元太金、第一金、台新金、永豐金、新光金跌幅均超過 1%。

台股進入四天中秋連假，下周一、二將休市兩日，但法人提醒，今晚美股四巫日、下周美國聯邦準備理事會 (Fed) 也將舉行例行會議，都將左右台股下周盤勢，短期靜待量能進一步回溫，才可望突破震盪整理區間。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330聯發科2454長榮航2618台驊投控2636富邦金2881國泰金2882開發金2883台新金2887新光金2888永豐金2890中信金2891第一金2892大立光3008遠雄港5607四維航5608日盛金5820中探針6217大世科8099建新國際8367
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞