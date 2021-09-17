 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤中〉台積電拉抬、航海王揚帆 月線失而復得

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈台股盤中〉台積電拉抬、航海王揚帆 月線失而復得。(圖:AFP)
〈台股盤中〉台積電拉抬、航海王揚帆 月線失而復得。(圖:AFP)
Tag
台股台積電航運大同

美股四大指數昨 (16) 日漲跌互見，台股今 (17) 日進入秋節連假前最後一個交易日，觀盤氣氛依舊濃厚、買盤縮手，電金傳陷多空拔河，指數一度翻黑，最低下探至 17235.45 點，在台積電拉抬、航運族群逆勢撐盤下，指數力守盤上，月線失而復得，估量 2700 億元。

電子權值股今日欲振乏力，台積電昨日除息後順利填息，今日在平盤震盪，力守 600 元關卡；聯發科扮撐盤要角，上漲 0.7%；聯電、南亞、大立光、鴻海、矽力 - KY、瑞昱等表現相對疲弱。

傳產股中貨櫃三雄回神，長榮、陽明、萬海上漲逾 3%，其餘航運個股包括志信、建新、長榮航、華航、四維航等都有逾 1% 漲幅；不過連日上漲的化工股，湧現獲利了結賣壓，中華化、中美實、永純、國精化大跌逾半根停板，永光、雙邦、永捷、東聯也有逾 2% 跌幅。

盤面上，大同近期積極重整集團體質，今日股價強勢表態，盤中攻上漲停鎖住，集團旗下福華也一度攻上漲停、精英大漲超過 8%，大世科也漲逾半根漲停。

電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，車電概念股同歡，中探針亮燈漲停，西勝、堤維西、統振上漲逾 3%，新漢、正道、中華、士電表現也不俗。

法人表示，中秋連假前市場觀望氣氛濃厚，加上外界關注美國聯邦準備理事會 (Fed) 的縮減購債進度，使量能降溫萎縮，指數持續區間震盪整理。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
堤維西1522中華化1727台積電2330聯發科2454長榮航2618大立光3008中美實4702國精化4722四維航5608中探針6217大世科8099
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞