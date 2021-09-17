〈台股盤前〉秋節前夕量能持續萎縮 力拚守住月線支撐

台股昨 (16) 日無主流族群領軍，加上秋節連假前買盤追價力道不足，量能急凍至今年新低 2385 億元，指數驚險守住月線，美股四大指數昨日漲跌互見、台指期則以小漲作收，今 (17) 日須留意量能是否持續低迷，加上美股四巫日將至、觀望下周聯準會利率會議等，仍不利指數向上力道，力拚守住月線支撐。

美股四大指數 16 日漲跌互見，道瓊下漲 63.07 點或 0.18%，收在 34751.32 點，標普 500 指數指數下跌 6.95 點或 0.16%，收 4473.75 點，那斯達克上漲 20.4 點或 0.13%，收 15181.92 點，費城半導體指數也上漲 7.8 點或 0.23% 作收，收在 3473.6 點。

盤面焦點方面，電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，鴻海也將參與 Gogoro SPAC 上市的私募增資，預計投資 2000 萬美元認購，持股比例達 0.76%，除看好 Gogoro 未來發展前景，也能強化集團在電動車與新能源產業布局。

其他焦點方面，盟立逐步走出疫情低谷，展望後市，盟立指出，隨著新物流、面板需求攀升，兩大領域自動化系統接單熱絡，加上半導體封測廠持續導入自動化設備，訂單已看至明年底，在手訂單突破百億元。

國內首樁金金併也有進展，富邦金昨日董事會通過合併日盛金，將與日盛金進行現金合併，富邦金也決議，將在 11 月 5 日召開股東臨時會提請股東通過合併案，將創下「金金併」歷史里程碑，日盛金也將在該日申請終止櫃檯買賣等事宜。