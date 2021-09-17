 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤前〉秋節前夕量能持續萎縮 力拚守住月線支撐

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤前〉秋節前夕量能持續萎縮，力拚守住月線支撐。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉秋節前夕量能持續萎縮，力拚守住月線支撐。(鉅亨網資料照)
Tag
台股Gogoro鴻海盟立富邦金日盛金盤前

台股昨 (16) 日無主流族群領軍，加上秋節連假前買盤追價力道不足，量能急凍至今年新低 2385 億元，指數驚險守住月線，美股四大指數昨日漲跌互見、台指期則以小漲作收，今 (17) 日須留意量能是否持續低迷，加上美股四巫日將至、觀望下周聯準會利率會議等，仍不利指數向上力道，力拚守住月線支撐。

美股四大指數 16 日漲跌互見，道瓊下漲 63.07 點或 0.18%，收在 34751.32 點，標普 500 指數指數下跌 6.95 點或 0.16%，收 4473.75 點，那斯達克上漲 20.4 點或 0.13%，收 15181.92 點，費城半導體指數也上漲 7.8 點或 0.23% 作收，收在 3473.6 點。

盤面焦點方面，電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，鴻海也將參與 Gogoro SPAC 上市的私募增資，預計投資 2000 萬美元認購，持股比例達 0.76%，除看好 Gogoro 未來發展前景，也能強化集團在電動車與新能源產業布局。

其他焦點方面，盟立逐步走出疫情低谷，展望後市，盟立指出，隨著新物流、面板需求攀升，兩大領域自動化系統接單熱絡，加上半導體封測廠持續導入自動化設備，訂單已看至明年底，在手訂單突破百億元。

國內首樁金金併也有進展，富邦金昨日董事會通過合併日盛金，將與日盛金進行現金合併，富邦金也決議，將在 11 月 5 日召開股東臨時會提請股東通過合併案，將創下「金金併」歷史里程碑，日盛金也將在該日申請終止櫃檯買賣等事宜。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
富邦金2881日盛金5820
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞